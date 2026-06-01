Quy định mới từ 1/7: Sẽ chấm dứt hoạt động những chi nhánh, phòng giao dịch sau

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 11/2026/TT-NHNN, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trong đó, Điều 56 của Thông tư, sửa đổi Điều 30 về việc bắt buộc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp trong nước của ngân hàng thương mại.﻿

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền bắt buộc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng có thẩm quyền bắt buộc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của ngân hàng thương mại.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có thẩm quyền bắt buộc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại.

Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại bị xem xét chấm dứt hoạt động khi có bằng chứng chứng minh hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp có thông tin sai sự thật dẫn đến việc đánh giá sai lệch việc đáp ứng điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại. Ngoài ra, hoạt động không đúng nội dung hoạt động được phép theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại bị bắt buộc chấm dứt hoạt động trong trường hợp chi nhánh có chênh lệch thu chi trong 03 năm liên tiếp âm, trừ trường hợp trụ sở chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại thành lập tại vùng nông thôn hoặc chi nhánh mới đi vào hoạt động trong 03 năm đầu.

Chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại bị bắt buộc chấm dứt hoạt động trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chấp thuận bằng văn bản.

Thông tư đồng thời quy định rõ quy trình xử lý đối với các chi nhánh thuộc diện bị chấm dứt hoạt động.

Theo đó, căn cứ các trường hợp vi phạm, NHNN chi nhánh khu vực nơi đặt trụ sở sẽ có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch gửi tới Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng hoặc yêu cầu ngân hàng thương mại thực hiện chấm dứt hoạt động.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của NHNN chi nhánh khu vực hoặc phát hiện vi phạm, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng sẽ có văn bản hoặc trình Thống đốc NHNN yêu cầu ngân hàng thương mại chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch.

Sau khi nhận được yêu cầu từ NHNN, ngân hàng thương mại phải hoàn tất việc chấm dứt hoạt động trong thời hạn 90 ngày.