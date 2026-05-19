"Ông lớn" Agribank đóng cửa loạt phòng giao dịch, sắp xếp lại toàn bộ mạng lưới

Sáng ngày 18/5, tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình, Agribank đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác mạng lưới, nhân sự tại Chi nhánh Nam Định và triển khai chương trình trao tặng 10 tỷ đồng an sinh xã hội cho lĩnh vực giáo dục trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng nhấn mạnh: việc điều chỉnh, kiện toàn mạng lưới hoạt động tại Agribank Chi nhánh Nam Định không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức mà là bước đi chiến lược nhằm chủ động đón đầu dư địa phát triển mới, mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ tài chính - ngân hàng tới các khu vực còn nhiều tiềm năng, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn và các địa bàn động lực tăng trưởng mới.﻿

Theo Tổng Giám đốc, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Đảng ủy Agribank đã ban hành Kết luận số 6931-KL/ĐU và Tổng Giám đốc Agribank ban hành Văn bản số 2829/NHNo-TCNS nhằm triển khai đồng bộ việc cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống đồng thời nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả vận hành và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Đặc biệt, Thông tư số 32 của NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2024 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng. Quy định cho phép điều chỉnh địa điểm Chi nhánh, Phòng giao dịch giữa các tỉnh, thành phố giúp Agribank chủ động hơn trong bố trí mạng lưới theo nhu cầu phát triển từng địa bàn, nâng cao hiệu quả khai thác thị trường và phát huy dư địa tăng trưởng.

Agribank đã quyết liệt triển khai sắp xếp, cơ cấu lại mạng lưới trên toàn hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với dư địa phát triển của từng địa bàn.

Đến 31/12/2025, Agribank đã hoàn thành cơ cấu lại 53 Chi nhánh và 42 Phòng giao dịch; riêng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm 07 Chi nhánh và 11 Phòng giao dịch; trong Quý I/2026, Agribank tiếp tục sắp xếp 27 Chi nhánh và 48 Phòng giao dịch; trong đó giảm thêm 01 Chi nhánh, 17 Phòng giao dịch tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục tinh gọn 03 Chi nhánh tại Gia Lai, 11 Chi nhánh tại Đà Nẵng và dự kiến giảm tiếp 05 Chi nhánh tại Đắk Lắk trong Quý II/2026.