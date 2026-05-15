Chuyện như cơm bữa của dân ngân hàng: 9-10h đêm vẫn chụp ảnh “check-in” ở văn phòng

"Làm ngân hàng lương cao, thưởng nhiều" là điều người ngoài ngành thường nghĩ và tin là đúng, chứ còn với dân ngân hàng mà nói, thực tế có thể là bận đến mức không còn thời gian mà... tiêu tiền nữa! Bởi vì 9-10h tối vẫn còn ở văn phòng làm đủ thứ việc, đủ loại hồ sơ cho khách hàng để "chạy số", về tới nhà có khi đã gần 11-12h đêm.

Gần đây trên Threads, không ít nhân viên ngân hàng trần tình về mức độ áp lực cũng như quỹ thời gian làm việc dường như "vô hạn". Họ chẳng cần than thở hay giải thích nhiều, đôi khi chỉ cần 1 bức ảnh cũng đủ chứng minh thực tế: Làm ngân hàng vất lắm!

"Chưa từng OT đến 10-11h đêm thì chưa phải là nhân viên ngân hàng"

Hiện tại không phải đợt cao điểm với dân ngân hàng như cận Tết Nguyên đán, thế nhưng cách đây 6 ngày, 1 nhân viên ngân hàng đã phải thở dài trên Threads vì 10 rưỡi tối vẫn còn đang làm ở văn phòng.

"Ai bảo làm ngân hàng nhàn, bước ra đây" (Ảnh chụp màn hình)

Một "banker" khác cũng chung tình cảnh: Gần 9h tối, cụ thể là 8:39 phút mới tắt máy, trước khi đi về không quên "làm con ảnh" để động viên, an ủi hoặc than thở với những đồng nghiệp cùng ngành.

Trong một topic khác cũng khá hot gần đây về chuyện "góc khuất ngành ngân hàng", cũng có không ít người chia sẻ về thời gian tăng ca của dân ngân hàng, đặc biệt là vào các dịp cận lễ, Tết.

"Mình làm ngân hàng mà bên mảng kiểm toán nội bộ, đến đợt kiểm toán thì anh em còn rủ nhau để sẵn vài bộ quần áo ở văn phòng vì kiểu gì cũng có hôm phải ngủ lại. Riết rồi thấy đi về lúc 8h-8h30 tối là vẫn còn sớm chán" - Một người bình luận.

"Chưa OT đến đêm thì chưa phải dân ngân hàng đích thực, bọn mình vẫn hay đùa thế" - Một người chia sẻ.

"Mình đang làm ngân hàng mà làm ở chi nhánh ở tỉnh thôi, không phải hội sở. Mình làm mảng tín dụng bán lẻ, ngày nào cũng bơi trong công việc theo đúng nghĩa đen luôn, không có hôm nào là ngoại lệ. Hôm nào xong việc mà kịp về tầm 6h30 là thấy vui lắm rồi. Con thì mới 2 tuổi, ốm đau suốt ngày mà chủ yếu cũng toàn ông bà chăm đỡ, mình đi làm về còn chẳng kịp nấu cơm hay tắm rửa cho con, có hôm về thì con đã ngủ luôn rồi... Nhiều khi nghĩ cũng chán, cũng mệt mà cũng đành chấp nhận vì nghỉ việc thì không có tiền" - Một người bộc bạch.

"Kể thêm 1 sự thật cho các bạn ngoài ngành nghe là dân ngân hàng tăng ca như cơm bữa nhưng không phải ngân hàng nào cũng có chính sách trả tiền OT rõ ràng đâu nhé. Lương thưởng có thể cao so với mặt bằng chung nhưng nếu tính theo thời gian làm việc thực tế với mức độ KPI thì nó lại là bình thường ấy" - Một người kể.

Nhiều ngân hàng cắt giảm nhân sự, chấm dứt hoạt động hàng loạt phòng giao dịch

1. Viettinbank đóng cửa 126 phòng giao dịch

Quý 1/2026, VietinBank tiếp tục đóng cửa số lượng lớn phòng giao dịch. Theo đó, cuối tháng 3/2026 ngân hàng có 157 chi nhánh và 827 phòng giao dịch, giảm 18 phòng giao dịch so với cuối năm 2025. Trước đó, trong năm 2025, nhà băng này đã chấm dứt hoạt động 108 phòng giao dịch.

Như vậy, trong hơn 1 năm qua, VietinBank đã đóng cửa tới 126 phòng giao dịch. Tuy đóng cửa nhiều phòng giao dịch, nhưng quy mô nhân sự VietinBank thực tế không biến động quá nhiều. Trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng cán bộ nhân viên VietinBank giảm 135 người, còn 22.153 người. Trong năm 2025, quy mô nhân sự nhà băng này cũng giảm nhẹ 204 người.

2. Sacombank cắt giảm 2.700 nhân sự

Báo cáo tài chính quý 1/2026 của Sacombank cho thấy, cuối tháng 3/2026 ngân hàng và các công ty con còn 14.080 nhân viên, giảm tới 2.736 người so với cuối năm 2025. Đợt cắt giảm tập trung ở ngân hàng mẹ, với quy mô giảm mạnh từ 15.851 người xuống còn 13.281 người, tức giảm 2.570 nhân sự.

Theo đó, quy mô nhân sự của Sacombank đã xuống thấp nhất trong hơn 10 năm (kể từ 2015 đến nay).

Quy mô nhân sự Sacombank lớn nhất trong giai đoạn 2019-2020 (khoảng trên 18.000 người). Như vậy, trong những năm qua, nhà băng nãy đã cắt giảm tới hơn 4.000 nhân sự.

3. VIB cắt giảm khoảng 1.400 nhân sự trong vòng 1 năm

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VIB, diễn ra vào ngày 8/4 vừa qua, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch VIB cho biết: Ngân hàng đặt mục tiêu nâng năng suất của 10.000 nhân viên lên tương đương 20.000 người, thông qua việc ứng dụng AI như một đòn bẩy tăng trưởng.

Chủ tịch VIB cũng cho biết 3 năm qua, VIB liên tiếp ghi nhận số lượng nhân sự giảm. Từ mức 11.800 người vào cuối 2023 giảm về 11.300 người vào cuối 2024, và tinh giảm về 9.900 người vào cuối năm 2025.

Như vậy trong vòng 1 năm (2024-2025), VIB đã cắt giảm 1.400 người - tương đương 12,4% quy mô nhân sự.