Làm CV tận 7 năm mới đậu được vào ngân hàng TOP 1, "ngồi chưa ấm chỗ" đã bị đuổi

Ở tuổi 32, sau nhiều năm lăn lộn "xây CV", Michael tin rằng mình đã "chạm đỉnh sự nghiệp" khi được nhận vào Morgan Stanley - Ngân hàng danh giá nhất phố Wall (Mỹ). Vị trí mà của Michael là chuyên viên phân tích trong bộ phận quản lý tài sản của Morgan Stanley,

Trước khi trở thành nhân sự của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, Michael đã dành 7 năm xây dựng hồ sơ "không 1 điểm chê" để có thể bước chân vào môi trường mà anh tin là ổn định, thu nhập cao và nhiều cơ hội thăng tiến. Nhưng chỉ sau một cuộc họp kéo dài chưa đầy 15 phút, tất cả mọi thứ hóa thành hư không.

Thông báo sa thải đến bất ngờ, dù trước đó Michael vẫn nhận đánh giá hiệu suất ở mức "đạt yêu cầu". Anh kể lại rằng email được gửi vào đầu giờ sáng, yêu cầu tham gia một cuộc họp trực tuyến khẩn. Không có nhiều lời giải thích, chỉ là thông báo vị trí của anh "không còn phù hợp với định hướng kinh doanh mới".

Trường hợp của Michael không phải cá biệt. Sarah (29 tuổi), làm việc trong bộ phận ngân hàng đầu tư của cùng tổ chức, cũng rơi vào tình huống tương tự. Cô từng tự hào khi nói với gia đình rằng mình làm cho một trong những đế chế tài chính lớn nhất thế giới. Những đêm thức trắng, những tuần làm việc 80 tiếng từng được cô xem là cái giá phải trả cho một sự nghiệp đáng mơ ước. Nhưng khi bị cắt giảm, Sarah cảm thấy tất cả trở nên vô nghĩa.

"Điều khiến tôi sốc nhất không phải là mất việc, mà là cảm giác mình có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào dù bản thân có nỗ lực đến đâu" - Sarah nói.

Niềm tin lung lay giữa làn sóng cắt giảm

Theo các báo cáo được công bố, Morgan Stanley đã cắt giảm khoảng 2.500 nhân sự, tương đương khoảng 3% tổng lực lượng lao động toàn cầu, trải rộng trên các mảng kinh doanh chính như ngân hàng đầu tư, giao dịch, quản lý tài sản và quản lý đầu tư. Quyết định này được đưa ra dù năm 2025 được xem là một năm kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng.

Điều đáng nói là các đợt cắt giảm không chỉ dựa trên hiệu suất cá nhân, mà còn liên quan đến chiến lược tái cấu trúc, thay đổi ưu tiên kinh doanh và đặc biệt là sự dịch chuyển sang công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI. Những vị trí mang tính hỗ trợ, vận hành hoặc có thể tự động hóa trở thành đối tượng bị ảnh hưởng rõ rệt.

Không chỉ riêng ngân hàng này, làn sóng sa thải đang lan rộng trong toàn ngành tài chính và cả thị trường lao động Mỹ. Nhiều công ty lớn cũng đang tinh giản nhân sự để tối ưu chi phí và thích nghi với việc ứng dụng AI ngày càng sâu rộng. Điều này khiến thị trường việc làm trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, đặc biệt với nhóm lao động tri thức từng được xem là "an toàn".

Trong bối cảnh này, những nhân viên ngân hàng bị sa thải như Sarah, Michaeh có cùng 1 nỗi băn khoăn: Nếu ngay cả những người có kinh nghiệm, làm việc tại các tổ chức hàng đầu cũng không tránh khỏi làn sóng sa thải, thì đâu mới là sự ổn định thực sự?

Với họ, cú sốc không chỉ đến từ việc mất thu nhập, mà còn là sự thay đổi trong niềm tin nghề nghiệp. Trước đây, họ tin rằng làm việc chăm chỉ, vào được tập đoàn lớn là một "bảo chứng" cho tương lai. Nhưng giờ đây, họ buộc phải nhìn nhận lại: Thị trường lao động hiện đại vận hành theo logic hoàn toàn khác, nơi sự ổn định không còn đến từ quy mô hay uy tín của doanh nghiệp, mà từ khả năng thích nghi.

Sau vài tuần thất nghiệp, Michael bắt đầu học thêm về phân tích dữ liệu và các công cụ AI, với hy vọng tìm lại chỗ đứng trong thị trường mới. Sarah thì cân nhắc chuyển sang một công ty nhỏ hơn, nơi cô tin rằng mình có thể tạo ra giá trị rõ ràng hơn thay vì trở thành một "mắt xích dễ thay thế".

Đằng sau con số 2.500 nhân sự bị cắt giảm không chỉ là một quyết định kinh doanh, mà là hàng nghìn cuộc đời buộc phải rẽ hướng. Và với nhiều nhân sự - từ trẻ đến trung niên, đó cũng là lời nhắc: Trong một thế giới mà công nghệ thay đổi từng ngày, sự tự hào về một "công việc mơ ước" cũng mong manh như việc đi trên dây vậy thôi.

(Nguồn: Reuters)