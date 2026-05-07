Lãi suất ngân hàng OCB mới nhất tháng 5/2026: Vẫn thuộc nhóm cao nhất hệ thống

Bước sang tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức cao so với nhiều ngân hàng trên thị trường, dù đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở một số kỳ hạn dài so với giai đoạn tăng mạnh hồi tháng 4/2026.

Theo biểu lãi suất mới nhất áp dụng cho khách hàng cá nhân, OCB tiếp tục phân hóa rõ giữa tiền gửi tại quầy và tiền gửi online, trong đó kênh trực tuyến vẫn có lợi thế đáng kể về lãi suất, đặc biệt với các khoản tiền gửi giá trị lớn.

Lãi suất tiền gửi tại quầy: Kỳ hạn 36 tháng cao nhất 7%/năm

Đối với tiền gửi tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ, OCB áp dụng mức 0,5%/năm cho các kỳ hạn rất ngắn từ 1–3 tuần.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn (1–5 tháng), lãi suất dao động quanh 4,75%/năm.

Với nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất được niêm yết phổ biến ở mức 6,4%/năm đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Nếu lựa chọn hình thức nhận lãi định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, mức lãi suất dao động khoảng 6,23–6,34%/năm tùy kỳ hạn.

Đối với nhóm kỳ hạn dài (từ 12 tháng trở lên), lãi suất tiếp tục duy trì ở vùng cao. Cụ thể, kỳ hạn 12 tháng đạt 6,7%/năm, kỳ hạn 18 tháng ở mức 6,6%/năm, kỳ hạn 21 tháng là 6,7%/năm và kỳ hạn 24 tháng đạt 6,8%/năm. Đáng chú ý, kỳ hạn 36 tháng hiện được niêm yết tới 7,0%/năm – thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng hiện nay.

Lãi suất tiền gửi online: Gửi càng nhiều, lãi càng cao

Đối với tiền gửi trực tuyến, OCB tiếp tục áp dụng chính sách lãi suất theo quy mô tiền gửi.

Với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, lãi suất online dao động từ 4,75%/năm ở nhóm kỳ hạn ngắn lên tới 7,0%/năm tại kỳ hạn 36 tháng.

Nếu gửi từ 100–500 triệu đồng, lãi suất được cộng thêm khoảng 0,1 điểm %, nâng mức cao nhất lên 7,1%/năm ở kỳ hạn 36 tháng.

Trong khi đó, với khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng, lãi suất online tiếp tục cao hơn, dao động từ 4,75–7,2%/năm. Mức 7,2%/năm hiện được áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng – thuộc nhóm lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay.

Nhìn chung, OCB hiện vẫn nằm trong nhóm ngân hàng duy trì lãi suất tiết kiệm cao nhất hệ thống, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và trên kênh gửi online.

Gửi 100 triệu đồng tại OCB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại OCB được tính theo công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Theo biểu lãi suất tháng 5/2026, nếu gửi tại quầy , số tiền lãi tương ứng như sau: kỳ hạn 1 tháng (4,75%/năm) nhận khoảng 396.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (6,4%/năm) đạt khoảng 3.200.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (6,7%/năm) mang về khoảng 6.700.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (6,8%/năm) cho khoảng 13.600.000 đồng sau 2 năm.

Trong khi đó, nếu gửi online với khoản tiền từ 100–500 triệu đồng, mức sinh lời cao hơn ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng đạt 6,5%/năm, tương đương khoảng 3.250.000 đồng tiền lãi; kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,8%/năm, mang về khoảng 6.800.000 đồng; còn kỳ hạn 24 tháng đạt 6,9%/năm, tương đương khoảng 13.800.000 đồng sau 2 năm.

Đáng chú ý, với khoản tiền gửi online trên 500 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng hiện có lãi suất lên tới 7,2%/năm – mức thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay.