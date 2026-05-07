Bán hàng đa cấp thu nhập chưa tới 1 triệu đồng/tháng

Theo Ban quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tính đến hết tháng 4/2026, cả nước có 15 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp, giảm 4 doanh nghiệp so với năm 2024. Tổng số người tham gia đạt 652.184 người, giảm khoảng 6%.

Năm 2025, tổng doanh thu toàn ngành đạt khoảng 15.096 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với năm trước. Đây là xu hướng giảm đã kéo dài liên tục từ năm 2022. Số thuế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp ngân sách đạt trên 2.306 tỷ đồng.

Doanh thu ngành bán hàng đa cấp đang liên tục sụt giảm

Tính bình quân, mỗi người tham gia bán hàng đa cấp mang về khoảng 23,1 triệu đồng doanh thu trong cả năm 2025, tương đương khoảng 1,9 triệu đồng mỗi tháng.

Xét theo doanh nghiệp, Herbalife Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với doanh thu hơn 8.314 tỷ đồng, chiếm trên 55% toàn ngành. Các doanh nghiệp tiếp theo gồm Amway Việt Nam, Care For Việt Nam, Nu Skin và Unicity Marketing.

Cơ cấu doanh thu cho thấy ngành này vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm thực phẩm chức năng, chiếm khoảng 87,7% tổng doanh thu. Mỹ phẩm chiếm 4,7%, trong khi các mặt hàng gia dụng, thời trang, thiết bị và sản phẩm khác chiếm khoảng 7,6%.

Mức hoa hồng và tiền thưởng bình quân mỗi người tham gia có hoạt động bán hàng trong năm 2025 đạt khoảng 11,42 triệu đồng, tức chưa tới 1 triệu đồng/tháng.

Theo cơ quan quản lý, dù các chỉ số chính đều giảm nhẹ, hoạt động bán hàng đa cấp đang dần chuyển sang hướng phân phối bán lẻ thực chất, tập trung vào nhu cầu tiêu dùng thực tế, với số lượng doanh nghiệp ít hơn nhưng được sàng lọc kỹ hơn.

Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường trong năm 2025. Hành lang pháp lý được hoàn thiện theo hướng phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, với việc ban hành các nghị định mới liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo các hồ sơ được xử lý đúng hạn và đúng quy định. Trong năm, cơ quan này triển khai 6 đoàn kiểm tra và xử phạt 6 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Bộ Công Thương cũng tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật tại 9 Sở Công Thương, nhằm nắm bắt tình hình thực tế và hoàn thiện chính sách. Tuy nhiên, theo báo cáo, công tác hậu kiểm tại địa phương vẫn chưa đạt hiệu quả cao khi số vụ vi phạm được phát hiện còn hạn chế.

Trong lĩnh vực phòng chống vi phạm, cơ quan quản lý đã chuyển 9 trường hợp có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an, đồng thời phối hợp xác minh 41 mô hình có dấu hiệu kinh doanh đa cấp. Một số vụ việc đã bị khởi tố liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, hoạt động của các doanh nghiệp được cấp phép cơ bản diễn ra ổn định, trật tự, giảm đáng kể các phản ánh so với trước đây.

Theo đánh giá chung, năm 2025, ngành bán hàng đa cấp không phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Kết quả này phản ánh hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý từ trung ương đến địa phương.