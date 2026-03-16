Livestream và bán hàng trên Shopee, TikTok: Thuế 7% hay 35%? - Chuyên gia Thuế giải thích

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho biết khi chuyển sang kê khai, hộ kinh doanh phải giữ sổ sách. Tuy nhiên theo Thông tư 152, hệ thống sổ sách khá đơn giản, chỉ có 4 loại sổ. Thông qua việc ghi chép này, các hộ cũng có thể biết rõ hiệu quả kinh doanh của mình: Vốn, doanh thu, chi phí ra sao để điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều khó khăn. Mặc dù có ý kiến cho rằng 99% hộ đã triển khai được, nhưng trên thực tế, nhiều hộ cá nhân kinh doanh vẫn gặp vướng mắc.

Vị chuyên gia cho biết, hiện nay có những hộ kinh doanh theo mô hình rất phức tạp: Vừa có sạp chợ truyền thống, vừa cho thuê nhà, cho thuê xưởng, vừa bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Trên các sàn thương mại điện tử cũng khác nhau: Có sàn có chức năng thanh toán và khấu trừ thuế, có sàn thì không. Ngoài ra còn có những người livestream bán hàng để hưởng hoa hồng, hoặc tự bán hàng trên mạng xã hội.

Nếu người bán livestream có đăng ký kinh doanh thì nộp thuế khoảng 7%. Nhưng nếu không đăng ký kinh doanh, thu nhập từ hoa hồng sẽ bị tính theo thuế thu nhập cá nhân từ 5% đến 35%, tùy mức thu nhập.

Cũng liên quan đến việc bán hàng đa kênh, một hộ kinh doanh thắc mắc: Hiện tôi đang bán hàng không chỉ ở cửa hàng mà có doanh số bán hàng trên Facebook, Shopee, TikTok Shop. Trong trường hợp này thì doanh thu từ các kênh khác nhau sẽ được xác định như thế nào và khi tôi kê khai, cần tổng hợp các doanh thu này như thế nào cho đúng?

Trả lời câu hỏi này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Đầu tiên, về việc bán hàng trên sàn TMĐT, nếu sàn có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến thì họ sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho bạn. Ngược lại, với các kênh truyền thống hoặc sàn không có chức năng thanh toán, bạn phải tự mình thực hiện việc kê khai.

Đến cuối năm, bạn cần làm tổng hợp lại toàn bộ doanh thu từ tất cả các nguồn. Trong trường hợp tổng doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên, chúng ta sẽ tính thuế dựa trên doanh thu trừ đi chi phí. Lúc này, bạn chỉ cần nộp phần chênh lệch sau khi đã trừ đi số thuế mà các sàn đã nộp thay trước đó. Nếu số đã nộp lớn hơn số phải nộp, bạn sẽ được hoàn thuế theo quy định.

Một câu hỏi khác: Tôi bán trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shoppee, được trả hàng trong vòng 15 ngày, khi trả hàng đã bị hư hỏng. Nhưng đơn này đã lập/xuất hoá đơn rồi thì tôi cần xử lý như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Chính sách, Cục Thuế trả lời: Theo như hộ kinh doanh trình bày, có thể khẳng định đây là giao dịch không thành công. Nếu như chị đã xuất hóa đơn rồi, chị sẽ điều chỉnh giảm hóa đơn đó, không phải ghi nhận doanh thu của giao dịch không thành công.

Những thông tin nói trên được các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo "Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững" ngày 12/3/2026 do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức.