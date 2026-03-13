Thuế TP Hà Nội gửi thông báo nóng tới người nộp thuế

Theo cơ quan thuế, trong thời gian cao điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, Thuế TP Hà Nội triển khai chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025" với nhiều giải pháp hỗ trợ. Chương trình được triển khai từ ngày 16/3/2026 đến ngày 5/5/2026.

Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, đối với tổ chức, doanh nghiệp, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 31/3/2026.

Đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 4/5/2026.

Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn, nếu nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chậm thì không thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Do đó, người nộp thuế có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn phù hợp trong năm, tránh nộp vào giai đoạn cao điểm tháng 4 và tháng 5 để được giải quyết hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời, không bị quá tải hệ thống.

Về phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế, người nộp thuế có thể thực hiện trực tuyến thông qua:

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính tại địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn/itnchome/login;

- Ứng dụng eTax Mobile;

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong trường hợp vướng mắc không thực hiện được việc nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp thuế có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại các điểm phục vụ hành chính công theo quy định.

Cơ quan thuế cho biết, đối với các vướng mắc liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin hoặc ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ tại các điểm tăng cường hỗ trợ của cơ quan thuế. Tại địa bàn Thuế TP Hà Nội, địa điểm hỗ trợ là G23-24 Nguyễn Hồng, phường Giảng Võ, TP Hà Nội (bộ phận một cửa cũ). Đối với các địa bàn thuế cơ sở, địa điểm hỗ trợ quyết toán được thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế cơ sở.

Cơ quan thuế lưu ý chỉ tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế nộp trực tiếp tại các điểm phục vụ hành chính công của TP Hà Nội theo hướng dẫn. Người nộp thuế không nộp hồ sơ quyết toán trực tiếp tại các điểm tăng cường hỗ trợ của cơ quan thuế.

Để phù hợp với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo từng đối tượng, Thuế TP Hà Nội triển khai hỗ trợ theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2026, tập trung hỗ trợ tổ chức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/4 đến ngày 5/5/2026, tập trung hỗ trợ cá nhân thuộc đối tượng phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trong thời gian cao điểm quyết toán thuế, cơ quan thuế cho biết vẫn tiếp tục hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh trong việc giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế.

Người nộp thuế có thể truy cập website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc các kênh thông tin điện tử như Zalo, Facebook, Youtube, Tiktok của Thuế TP Hà Nội để tìm hiểu và cập nhật các chính sách thuế mới cũng như thông tin hỗ trợ từ cơ quan thuế.