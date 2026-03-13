Quảng cáo ví trả sau, Meichan dính tranh cãi "có tâm đi trời": Chuyện gì đây?

Cuộc tranh luận bắt đầu từ 1 video của Meichan trên kênh TikTok cá nhân của cô. Trong video này, Meichan vừa nấu ăn, vừa tâm sự hoài niệm về thời sinh viên cùng khoảng thời gian đầu khi mới du học ở Hàn Quốc.

Meichan tiết lộ khi tài chính còn chưa dư dả, cô quản lý tiền bạc khá chặt chẽ bằng những phương pháp vốn nổi tiếng như 6 chiếc lọ, hay quy tắc 50-30-20. Sau đó, Meichan gợi ý rằng trong những lúc có nhu cầu chi tiêu phát sinh mà lương làm thêm chưa về hoặc bố mẹ chưa gửi tiền, các bạn sinh viên có thể dùng ví trả sau. Video có nhắc tới sản phẩm ví trả sau của 1 nhãn hàng.

“Gần đây mình biết đến 1 công cụ khá hay, đó chính là ví trả sau… Mình thấy đây như 1 phương án dự phòng thông minh. Có những lúc mình sẽ có việc phát sinh cần chi tiêu gấp mà mình lại không muốn động vào tiền gửi tiết kiệm, hoặc chưa đến ngày ba mẹ trả tiền sinh hoạt chẳng hạn, thì mình có thể dùng ví trả sau để thanh toán trước, khi nào có tiền mình sẽ trả lại sau. Điểm cộng là đăng ký siêu nhanh mà không cần chứng minh thu nhập phức tạp gì cả. Có thêm 1 chút tiền dự phòng như vậy thì các bạn sinh viên sẽ linh hoạt hơn mà vẫn luôn làm chủ được mọi kế hoạch chi tiêu…” - Meichan nói trong video.

Sau đó, một người dùng Threads đã đăng tải lại lời khuyên này của Meichan và bày tỏ quan điểm có phần không đồng tình. Người này cho rằng sinh viên nếu chưa có kỹ năng quản lý tài chính và quản lý chi tiêu mà dùng ví trả sau, hoặc thẻ tín dụng, thì rất nguy hiểm.

“Các bạn sinh viên nên tránh dùng ví trả sau nhất có thể nha. Chưa biết quản lý chi tiêu mà dùng thì thực sự rất nguy hiểm. Khó ai đủ kỷ luật để trả tiền đúng hạn, càng khó có ai đủ kiềm chế để tiêu đúng mức, nên tốt nhất là không dùng…” - Người này viết.

Trong phần bình luận của bài đăng trên Threads này, cũng có không ít người bày tỏ quan điểm. Có người đồng tình về tính hữu ích của ví trả sau hay thẻ tín dụng. Có người lại băn khoăn: Dùng ví trả sau để quản lý chi tiêu là lời khuyên chưa được hợp lý cho lắm.

Meichan lên tiếng giải thích

Với những bình luận, quan điểm trái chiều của cộng đồng mạng, Meichan cũng đã có phản hồi bên dưới bài đăng đang viral.

Nguyên văn chia sẻ của Meichan như sau: “Chào bạn, cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung và chia sẻ quan điểm ạ. Câu mở đầu trong bài viết của bạn đang thiếu ngữ cảnh của toàn bộ video nên mình xin bổ sung để rõ ý và khách quan hơn:

Trong video mình nhắc tới một tình huống khá cụ thể: chưa đến ngày nhận tiền hoặc chưa đến lịch bố mẹ chuyển tiền nhưng có một vài khoản chi nhỏ phát sinh. Khi đó có thể tham khảo dùng ví trả sau để ứng trước và thanh toán lại khi có tiền theo đúng kỳ hạn (nếu quá hạn có thể sẽ phát sinh các khoản lãi, phí tuỳ thuộc vào chính sách mỗi bên), thay vì thói quen phải dùng tới khoản tiết kiệm cho cả những phát sinh nhỏ.

Cá nhân mình đã sử dụng các công cụ tín dụng khá lâu và thường tận dụng chúng để xử lý những khoảng thiếu hụt dòng tiền ngắn hạn, thay vì phải rút từ khoản tiết kiệm dành cho mục tiêu dài hạn hoặc tình huống khẩn cấp. Giống như việc mình giới thiệu thêm một lựa chọn, thì việc bạn chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân cũng rất hữu ích.

Theo mình, dù là công cụ hỗ trợ nào, chúng mình cũng nên chủ động tìm hiểu và trải nghiệm để dần xây dựng kỹ năng quản lý tài chính cho bản thân. Cảm ơn bạn đã chia sẻ góc nhìn và cùng góp phần tạo nên một cuộc thảo luận đa chiều!” .

Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang thu hút sự thảo luận của cư dân mạng.