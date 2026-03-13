Giá vàng hôm nay 13/3: Lao dốc, mất mốc 5.100 USD/ounce

Giá vàng suy giảm khi chỉ số USD tăng và những lo ngại rằng lạm phát toàn cầu có thể gia tăng, gây áp lực lên thị trường. Lạm phát cao hơn có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu, từ đó làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng là yếu tố bất lợi đối với thị trường vàng.

Chỉ số DXY đã trên ngưỡng 99 điểm sau khi Cục Thống kê lao động Hoa Kỳ hôm thứ tư thông báo rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,3% trong tháng 2, sau mức tăng 0,2% trong tháng 1.

Đồng thời, nhiều nhà phân tích đang nhìn về phía trước và dự đoán lạm phát sẽ tăng mạnh do các hoạt động quân sự chung của Mỹ và Israel chống lại Iran, gây ra tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trên thị trường dầu mỏ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 13/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 183,3 triệu đồng/lượng (mua) - 186,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 183,3 triệu đồng/lượng (mua) - 186,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.093 USD/ounce, giảm 68 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới gần đây chịu áp lực điều chỉnh khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Đồng USD phục hồi cũng góp phần khiến giá kim loại quý suy yếu trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư tạm thời chuyển dòng tiền sang các tài sản khác.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đà giảm hiện tại chưa phản ánh sự thay đổi lớn trong xu hướng dài hạn của giá vàng. Nhiều yếu tố rủi ro kinh tế và địa chính trị vẫn đang hiện hữu, có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này.

Trong khi đó, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), sản lượng vàng khai thác đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, trong bối cảnh giá vàng lập đỉnh lịch sử. Theo đó, các công ty khai thác trên toàn cầu đã sản xuất 3.672 tấn vàng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.