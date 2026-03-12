Nhảy việc ở tuổi 35 là chuyện nhỏ: Có 5 thứ này thì tuổi tác chỉ còn là con số!

Ở tuổi 35 nói riêng hoặc U40 nói chung, nhắc đến chuyện nhảy việc, không ít người lại cảm thấy chùn bước. Một phần vì cảm giác “mình hơi lớn tuổi”, một phần vì nghĩ rằng doanh nghiệp chắc thích tuyển người trẻ hơn.

Thực ra tuổi tác đúng là 1 trong số những sự cạnh tranh trong thị trường lao động, nhưng đó chưa bao giờ là yếu tố quan trọng duy nhất. Nếu có đủ 5 điều dưới đây, 35 tuổi đôi khi lại là thời điểm chín muồi để thay đổi công việc. Nói cách khác, tuổi tác chỉ còn là 1 con số, chẳng phải điều gì to tát!

1. Kinh nghiệm làm việc đủ “chín”

Sau hơn chục năm đi làm, điều đáng giá nhất của một người 35 tuổi chính là kinh nghiệm thực tế. Bạn đã từng trải qua nhiều kiểu công việc, nhiều dự án, nhiều tình huống bất ngờ. Những thứ đó không thể học được trong vài tháng đào tạo.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Doanh nghiệp thường rất cần những người có thể bắt tay vào việc khá nhanh, hiểu cách xử lý vấn đề và không quá bỡ ngỡ khi gặp khó khăn. Một người đã đi làm lâu năm thường có lợi thế ở điểm này. Nếu kinh nghiệm của bạn rõ ràng và phù hợp với vị trí ứng tuyển, tuổi 35 đôi khi lại khiến hồ sơ trở nên đáng tin hơn.

2. Kỹ năng làm việc đã được “mài giũa”

Đi làm lâu năm, thứ tích lũy được không chỉ là kinh nghiệm chuyên môn mà còn là những kỹ năng mềm quan trọng: giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian hay xử lý áp lực công việc.

Những kỹ năng này thường không thể học nhanh trong ngày một ngày hai. Chúng được hình thành qua nhiều năm va chạm trong môi trường làm việc. Khi chuyển sang công ty mới, người có kỹ năng tốt thường hòa nhập nhanh hơn, phối hợp với đồng nghiệp tốt hơn và ít khi khiến cấp trên phải “cầm tay chỉ việc”.

Vì vậy, nếu bạn đã rèn được những kỹ năng làm việc ổn định, việc nhảy việc ở tuổi 35 không phải là bước đi mạo hiểm, mà đơn giản là mang những kỹ năng đó sang một môi trường mới.

3. Tinh thần học hỏi vẫn còn rất mạnh

Một trong những điều khiến nhiều người lo lắng khi chuyển việc ở tuổi 35 là sợ mình không theo kịp cái mới. Nhưng trên thực tế, điều quan trọng không phải là tuổi, mà là thái độ học hỏi.

Nếu bạn vẫn giữ thói quen cập nhật kiến thức, tìm hiểu xu hướng mới trong ngành hoặc chủ động học thêm kỹ năng, bạn vẫn hoàn toàn bắt nhịp tốt với thị trường lao động. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đánh giá rất cao những người vừa có kinh nghiệm, vừa không ngại học cái mới.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi một ứng viên thể hiện rõ tinh thần học hỏi, nhà tuyển dụng thường nhìn thấy ở họ một người vẫn đang phát triển chứ không phải đã “chững lại”.

4. Mạng lưới quan hệ trong công việc

Sau hơn 10 năm đi làm, hầu hết mọi người đều đã có một mạng lưới quan hệ nhất định: đồng nghiệp cũ, bạn bè trong ngành, đối tác từng làm việc cùng. Đây là một lợi thế rất lớn khi nghĩ đến chuyện chuyển việc.

Không ít cơ hội nghề nghiệp thực ra đến từ những mối quan hệ này. Một lời giới thiệu, một cuộc trò chuyện hay một lời rủ hợp tác đôi khi mở ra những công việc mà bạn thậm chí chưa từng thấy trên các trang tuyển dụng.

Vì vậy, ở tuổi 35, bạn không còn ở vị trí “đi tìm cơ hội” hoàn toàn như lúc mới ra trường. Nhiều khi, cơ hội lại đến từ chính những kết nối đã xây dựng trong suốt quãng thời gian đi làm.

5. Hiểu rõ mình muốn gì trong công việc

Khi còn trẻ, nhiều người chuyển việc khá cảm tính: thấy nơi khác lương cao hơn một chút, môi trường mới lạ hơn là muốn thử ngay. Nhưng sau nhiều năm đi làm, phần lớn mọi người đã hiểu rõ hơn về bản thân.

Bạn biết mình hợp với kiểu công việc nào, môi trường nào khiến mình làm việc hiệu quả, và đâu là hướng phát triển lâu dài. Sự rõ ràng này giúp việc nhảy việc trở nên có tính toán hơn.

Thay vì nộp hồ sơ khắp nơi, bạn có thể chọn những vị trí thực sự phù hợp với kinh nghiệm và mục tiêu của mình. Điều này khiến quá trình tìm việc hiệu quả hơn và cũng giúp bạn dễ gắn bó lâu dài với công việc mới.

35 tuổi muốn nhảy việc không phải là chuyện hiếm, và cũng không phải là bước đi quá mạo hiểm. Nếu đã có kinh nghiệm đủ sâu, kỹ năng vững, tinh thần học hỏi, mạng lưới quan hệ và mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội vẫn luôn ở đó.

Thực tế, nhiều người chỉ bắt đầu bước ngoặt nghề nghiệp ở độ tuổi này. Không phải vì họ muộn, mà vì lúc đó họ đã hiểu bản thân hơn và biết mình nên đi theo hướng nào. Khi nền tảng đã đủ vững, việc thay đổi công việc ở tuổi 35 đôi khi chỉ đơn giản là mở ra một chương mới phù hợp hơn với chính mình.