35 tuổi cần có bao nhiêu tiền phòng thân mới đủ yên tâm?

Ở tuổi 35, nhiều người bắt đầu nhìn lại chặng đường tài chính của mình với một câu hỏi khá thực tế: “Mình đã có đủ tiền phòng thân chưa?”. Đây là độ tuổi mà phần lớn đã đi làm hơn một thập kỷ, có thể đã lập gia đình, có con nhỏ hoặc đang gánh thêm nhiều trách nhiệm. Thu nhập lúc này cũng thường ổn định hơn so với tuổi 20, nhưng áp lực chi tiêu cũng lớn hơn.

Vì vậy, câu chuyện “bao nhiêu tiền là đủ để yên tâm” không chỉ là một con số, mà còn là cách mỗi người chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ trong cuộc sống.

Làm sao biết mình cần bao nhiêu tiền phòng thân cho tuổi 35 và cả sau đó?

Thực tế, “tiền phòng thân” không phải là khoản tiền để đầu tư hay kiếm lời, mà là quỹ dự phòng giúp chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn như mất việc, bệnh tật, hay những biến cố bất ngờ cần chi tiêu lớn. Ở tuổi 35, việc có một khoản tiền dự phòng rõ ràng sẽ giúp tâm lý ổn định hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi biết rằng mình vẫn có thể duy trì cuộc sống trong vài tháng hoặc thậm chí cả năm nếu có chuyện xảy ra, người ta thường bớt căng thẳng và đưa ra các quyết định tài chính bình tĩnh hơn.

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân thường gợi ý rằng một quỹ dự phòng hợp lý nên đủ để trang trải chi phí sinh hoạt từ 6 đến 12 tháng. Con số này không phải ngẫu nhiên. 6 tháng là khoảng thời gian tương đối phổ biến để một người tìm được công việc mới nếu rơi vào tình huống thất nghiệp. Trong khi đó, mốc 12 tháng mang lại cảm giác an toàn cao hơn, đặc biệt với những người có gia đình hoặc làm trong lĩnh vực có thị trường việc làm biến động.

Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi “35 tuổi nên có bao nhiêu tiền phòng thân?”, cách tính hợp lý nhất không phải là nhìn vào tổng số tiền tiết kiệm, mà là nhìn vào mức chi tiêu hàng tháng.

Ví dụ, nếu một người chi tiêu khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản thiết yếu như tiền nhà, ăn uống, đi lại và các chi phí gia đình, thì quỹ dự phòng tối thiểu nên khoảng 90 triệu đồng, tương đương 6 tháng chi tiêu. Nếu muốn cảm thấy an tâm hơn, họ có thể đặt mục tiêu khoảng 180 triệu đồng cho 12 tháng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Điều quan trọng ở đây là khoản tiền này nên dễ tiếp cận và an toàn, chẳng hạn như gửi tiết kiệm ngắn hạn hoặc để trong các tài khoản có tính thanh khoản cao. Nếu toàn bộ tiền đều được đem đi đầu tư dài hạn, khi cần gấp lại phải bán tài sản hoặc rút vốn trong thời điểm không thuận lợi, thì ý nghĩa “phòng thân” của khoản tiền đó sẽ giảm đi đáng kể.

Dù vậy, không phải ai ở tuổi 35 cũng đã kịp xây dựng một quỹ dự phòng đầy đủ. Thực tế, rất nhiều người ở giai đoạn này vẫn đang tập trung trả nợ mua nhà, chi phí nuôi con, hoặc hỗ trợ gia đình. Vì thế, việc chưa có khoản tiền phòng thân lớn cũng không phải là điều quá đáng lo. Điều quan trọng hơn là bắt đầu hình thành thói quen tích lũy từng bước.

Làm sao tích lũy khi có quá nhiều thứ phải chi?

Một cách đơn giản là tách riêng quỹ dự phòng ngay khi nhận lương. Thay vì chờ đến cuối tháng mới xem còn dư bao nhiêu, nhiều người chọn chuyển một phần thu nhập sang tài khoản tiết kiệm ngay từ đầu. Ban đầu có thể chỉ là 5-10% thu nhập, nhưng theo thời gian, khoản tiền này sẽ tăng dần mà không tạo cảm giác quá áp lực.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ở tuổi 35, tiền phòng thân cũng mang ý nghĩa tâm lý rất lớn. Khi có một khoản dự phòng nhất định, con người thường tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Họ có thể dám thử một cơ hội nghề nghiệp mới, học thêm kỹ năng mới, hoặc thậm chí nghỉ ngơi một thời gian nếu cần thiết. Ngược lại, khi không có bất kỳ khoản dự phòng nào, mọi quyết định thường trở nên thận trọng đến mức căng thẳng, vì chỉ cần một biến cố nhỏ cũng có thể khiến tài chính chao đảo.

Vì vậy, câu hỏi “35 tuổi có bao nhiêu tiền phòng thân là đủ yên tâm” thực ra không có một con số chung cho tất cả mọi người. Với người này, 100 triệu đồng có thể đã đủ để cảm thấy an toàn. Với người khác, con số đó có thể phải là vài trăm triệu đồng, tùy vào mức sống và trách nhiệm tài chính của họ.

Điều đáng chú ý là cảm giác yên tâm hiếm khi đến từ một con số thật lớn, mà đến từ việc biết rằng mình đã có một hệ thống tài chính hợp lý: có quỹ dự phòng, có tiết kiệm dài hạn, và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Khi những yếu tố đó dần hình thành, dù số tiền chưa quá lớn, nhiều người vẫn cảm thấy mình đang đi đúng hướng.

Ở tuổi 35, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là so sánh mình có bao nhiêu tiền so với người khác, mà là tự hỏi liệu mình đã chuẩn bị đủ để đối mặt với những bất ngờ của cuộc sống hay chưa. Một quỹ phòng thân tương đương 6-12 tháng chi tiêu có thể không khiến ai trở nên giàu có ngay lập tức, nhưng nó mang lại một thứ rất giá trị: sự bình tĩnh và chủ động trước tương lai.