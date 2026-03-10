Chứng khoán ngày 10-3: Phục hồi mạnh mẽ sau cú rơi lịch sử

Bầu không khí u ám của "Thứ Hai Đen Tối" (9-3) khi VN-Index bốc hơi hơn 115 điểm dường như đã được gột rửa phần nào ngay khi phiên giao dịch ngày 10-3 bắt đầu. Tâm lý nhà đầu tư được cởi trói nhờ những diễn biến tích cực từ thị trường tài chính thế giới và khu vực.

"Cú nhảy" hơn 64 điểm và sắc tím tràn ngập

Sự đồng thuận tăng giá diễn ra trên diện rộng, từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho đến nhóm vừa và nhỏ. Đỉnh điểm của sự hưng phấn là vào giữa phiên sáng, chỉ số VN-Index đã bứt phá ngoạn mục tăng tới 64,3 điểm (tương đương 3,9%), vươn lên mốc 1.716,21 điểm.

Tại thời điểm này, sắc xanh tím (tăng trần) bao phủ phần lớn các mã cổ phiếu trụ cột, tạo nên một "cơn lốc" tăng trưởng mạnh mẽ. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 thậm chí còn ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn, có lúc tăng 69,83 điểm (+3,88%).

Tình hình tương tự cũng diễn ra trên các sàn khác HNX-Index có lúc tăng tới 6,74% và UPCoM-Index tăng 4,19%. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phe mua với số mã tăng chiếm ưu thế áp đảo so với số mã giảm.

Tuy nhiên, niềm vui bùng nổ không kéo dài trọn vẹn. Sau khi chạm mốc 1.716 điểm, thị trường bắt đầu đối mặt với áp lực chốt lời.

Phiên giao dịch sáng 10-3 là một nhịp hồi phục quan trọng, giải tỏa bớt áp lực tâm lý cho nhà đầu tư

Áp lực này chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư thận trọng muốn hiện thực hóa lợi nhuận sau cú hồi nhanh, và nhóm nhà đầu tư có tài khoản sử dụng margin (ký quỹ) căng cứng cần bán bớt để đưa tỉ lệ tài khoản về mức an toàn (hạ tỉ trọng rủi ro) sau phiên giảm sâu trước đó.

Hệ quả là đà tăng của các chỉ số bị thu hẹp đáng kể. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index chỉ còn tăng 31,04 điểm (+1,88%), tạm nghỉ ở mức 1.682,95 điểm. Rổ VN30 cũng hạ nhiệt về mức tăng 32,29 điểm (+1,79%). Dù vậy, thị trường vẫn giữ được trạng thái tích cực với 474 mã tăng giá (trong đó có 77 mã tăng trần), áp đảo hoàn toàn so với 244 mã giảm giá (chỉ có 10 mã giảm sàn).

Thanh khoản thị trường trong phiên sáng diễn ra sôi động với giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt hơn 16.636 tỉ đồng. Khối ngoại sau chuỗi ngày bán ròng miệt mài đã quay trở lại mua ròng với giá trị 256 tỉ đồng, tạo thêm điểm tựa tâm lý quan trọng.

Nhìn sâu vào các nhóm ngành, sắc xanh bao phủ hầu hết các lĩnh vực. Nhóm chứng khoán - phong vũ biểu của thị trường - đã có một phiên thăng hoa rực rỡ với chỉ số ngành tăng tới 6,82%. Hàng loạt cổ phiếu đầu ngành như SSI, VCI, VND, HCM đều chìm trong sắc tím tăng trần.

Nhóm bất động sản và xây dựng cũng không hề kém cạnh khi tăng lần lượt 5,90% và 4,73%. Tại đây, các cổ phiếu "họ" Vingroup như VIC và VHM nỗ lực gánh vác chỉ số, trong khi các mã đầu cơ như DIG, NVL cũng có lúc tăng trần. Các nhóm ngành khác như tài chính (+1,93%), viễn thông (+4,71%), và vật liệu xây dựng (+1,75%) đều ghi nhận đà hồi phục.

Tâm lý giới đầu tư toàn cầu được cải thiện đáng kể khi giá dầu thô thế giới hạ nhiệt rất mạnh. Chính sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã khiến nhóm cổ phiếu dầu khí - năng lượng, vốn là điểm sáng trong những phiên trước, nay lại trở thành nhóm ngành duy nhất đi ngược dòng và chìm trong sắc đỏ.

Chỉ số ngành năng lượng sụt giảm 2,17%. Hàng loạt cổ phiếu dầu khí trụ cột như GAS, PLX, PVS, PVD đồng loạt giảm giá, phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn khi yếu tố hỗ trợ từ giá dầu không còn.

Theo giới quan sát, phiên giao dịch sáng 10-3 là một nhịp hồi phục quan trọng, giải tỏa bớt áp lực tâm lý cho nhà đầu tư sau chuỗi ngày giảm sốc. Việc thị trường hạ nhiệt vào cuối phiên sáng là diễn biến dễ hiểu, cho thấy sự thận trọng vẫn còn rất lớn và áp lực margin call (giải chấp) chưa hoàn toàn chấm dứt. Sự trở lại của khối ngoại và sức khỏe của các nhóm ngành dẫn dắt sẽ là những yếu tố then chốt để xác định liệu đây có phải là đáy ngắn hạn của thị trường hay không.



