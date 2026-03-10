Sai lầm của nhiều người mới mua vàng: Chỉ cần "cho chắc" là đủ

Trong nhiều gia đình Việt, chuyện mua vàng thường bắt đầu từ một thói quen rất quen thuộc: có tiền dư thì đổi sang vàng. Không cần phân tích nhiều, cũng không cần kế hoạch rõ ràng, chỉ đơn giản là “mua cho chắc”.

Mai (31 tuổi, TP.HCM) lớn lên trong một gia đình như vậy. Cô kể rằng từ nhỏ đã quen với hình ảnh mẹ thỉnh thoảng lại mua một chỉ vàng rồi cất vào hộp. Mỗi khi có khoản tiền dư sau khi chi tiêu, mẹ thường nói một câu rất đơn giản: “Đổi sang vàng cho chắc.” Với mẹ Mai, vàng là thứ cầm được trong tay, dễ cất giữ và khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn so với việc để tiền nằm trong tài khoản.

Ảnh minh hoạ

Vì thế khi bắt đầu đi làm, Mai gần như không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Mỗi khi có tiền tiết kiệm, cô lại mua một ít vàng. Không có kế hoạch cụ thể, cũng không tính toán xem vàng nên chiếm bao nhiêu trong tổng tài sản của mình. Chỉ đơn giản là cảm thấy làm vậy sẽ an toàn hơn.

Thói quen đó kéo dài khá tự nhiên trong vài năm. Mỗi lần mua vàng, Mai đều có cảm giác mình đang làm một việc đúng đắn: tiền không bị tiêu đi, mà được chuyển thành một dạng tài sản có thể giữ lâu dài.

Nhưng sau một thời gian, khi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tài chính cá nhân, cô mới nhận ra mình thực ra chưa từng có một kế hoạch rõ ràng cho số tiền đó. “Mình chỉ mua vì thấy an tâm, chứ không thật sự biết vàng đang đóng vai trò gì trong tài sản của mình,” Mai nói.

Ảnh minh hoạ

Đó cũng là điều khá phổ biến với nhiều người mới bắt đầu tích vàng. Cảm giác an tâm mà vàng mang lại khiến việc mua vàng trở thành một phản xạ gần như tự động mỗi khi có tiền dư. Nhưng cảm giác an toàn đó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hiệu quả tài chính.

Khi nhìn lại tổng thể, Mai nhận ra phần lớn tiền tiết kiệm của mình nằm trong vàng, trong khi những phần khác như quỹ khẩn cấp, đầu tư dài hạn hay kế hoạch tài chính cho tương lai lại chưa được nghĩ tới nhiều.

Sau khi nhận ra điều này, cô bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Vàng vẫn là một phần trong thói quen tích lũy, nhưng không còn là quyết định mặc định mỗi khi có tiền dư. Trước khi mua vàng, cô bắt đầu tự hỏi: khoản tiền này dành cho mục tiêu gì, cần giữ linh hoạt hay có thể để lâu dài.

Với Mai, bài học rút ra khá đơn giản. Thói quen mua vàng không phải là điều sai - đó thậm chí còn là một cách tích lũy khá phổ biến và an toàn. Nhưng nếu chỉ mua vì cảm giác “cho chắc” mà không có chiến lược tài chính rõ ràng, vàng rất dễ trở thành một thói quen hơn là một quyết định tài chính có tính toán.

Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là mua vàng hay không, mà là hiểu rõ vàng đang nằm ở đâu trong bức tranh tài chính của mình. Bởi trong quản lý tiền bạc, cảm giác an tâm là cần thiết, nhưng hiệu quả lâu dài mới là điều thực sự đáng quan tâm.