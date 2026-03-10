Giá vàng hôm nay 10/3: Hồi phục sau nhiều phiên giảm liên tiếp

Giá vàng hồi phục sau nhiều phiên giảm liên tiếp khi kim loại quý này không còn duy trì được sức hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn, dù căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, vàng bị ảnh hưởng khi nhà đầu tư thường chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố kinh tế vĩ mô như giá năng lượng, biến động tiền tệ và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Theo The Economic Times , một nguyên nhân chính khiến giá vàng không tăng cao là đồng USD đang mạnh lên khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư cũng chốt lời sau khoảng thời gian giá vàng tăng trước đó.

Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Hai, Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cho biết, vàng có thể đang gặp khó khăn khi thị trường chứng kiến những hậu quả của kịch bản xấu nhất, với việc đóng cửa eo biển Hormuz và ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng thị trường năng lượng toàn cầu. Ông nói thêm rằng sự bất ổn này đang hỗ trợ đồng USD như là nơi trú ẩn an toàn hiện tại của thế giới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 10/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,1 triệu đồng/lượng (mua) - 184,1 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 181,1 triệu đồng/lượng (mua) - 184,1 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.140 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng thế giới, cho biết căng thẳng địa chính trị vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy sự quan tâm bền bỉ của nhà đầu tư đối với vàng.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng mặc dù các cú sốc địa chính trị có thể tạo ra những đợt tăng giá mạnh nhưng hiệu suất dài hạn của vàng cuối cùng phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, hơn là phản ứng ngắn hạn của thị trường.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cũng nhận định, sẽ có những đợt bán tháo, giống như chúng ta đã thấy gần đây, thậm chí có thể rất rộng. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Những đợt giảm thỉnh thoảng xảy ra khi vàng tạm thời hết lực mua ngắn hạn, nhưng cuối cùng nhu cầu mới từ các ngân hàng trung ương toàn cầu và nhà đầu tư dài hạn sẽ xuất hiện.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho biết, thị trường vẫn đang “tiêu hóa” các tác động của cuộc chiến Iran, nhưng các động lực dài hạn đã đưa vàng vượt 5.000 USD/ounce sẽ sớm quay trở lại.