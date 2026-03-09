Cuối ngày 9-3, giá vàng miếng SJC tăng trở lại, USD tự do vượt 27.000 đồng

Cuối ngày 9-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,1 triệu đồng/lượng mua vào, 184,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại khoảng 1,6 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng trở lại 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại một số công ty như PNJ, Mi Hồng được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC là 184,1 triệu đồng (chiều bán ra).

Trong ngày, biên độ dao động của giá vàng lên tới 2-3 triệu đồng, khi mức thấp nhất trong buổi sáng chỉ còn 182,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá vàng trong nước phục hồi nhanh hơn giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức 5.090 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Dù vậy, nếu so với cuối tuần trước, giá vàng vẫn giảm khoảng 80 USD/ounce.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày

Giá vàng đang chịu tác động từ những yếu tố liên quan xung đột ở khu vực Trung Đông. Theo giới phân tích, dù nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn giúp kim loại quý đi lên. Tuy nhiên, khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang đẩy giá dầu tăng vọt, đồng USD cũng mạnh lên khiến các nhà đầu tư thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể chậm lại lộ trình cắt giảm lãi suất. Đồng USD mạnh lên tác động tiêu cực tới giá vàng. Vì vậy, giá vàng phục hồi vào cuối ngày nhưng vẫn giảm khá mạnh so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế khiến tỉ giá USD/VND tại Việt Nam cũng tăng sức ép.

Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, ACB đang giao dịch đồng USD mua vào khoảng 26.071 đồng/USD, bán ra 26.311 đồng/USD, tăng nhiều ngày liên tiếp kể từ đầu tuần trước. Tính từ xung đột ở Trung Đông căng thẳng hơn ngày 28-2 tới nay, giá USD ngân hàng đã tăng thêm khoảng 100 đồng/USD.

Dù vậy, diễn biến đáng chú ý trên thị trường tự do, khi đồng USD được một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch ở mức 26.898 đồng/USD mua vào, 27.010 đồng/USD bán ra, tăng khoảng 60 đồng/USD so với cuối tuần. Trong vòng 1 tuần qua, giá USD tự do tăng thêm khoảng 360 đồng/USD.