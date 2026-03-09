Xáo trộn tài sản của giới siêu giàu Việt Nam

Theo cập nhật từ bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, hầu hết tỷ phú Việt đều ghi nhận mức giảm tài sản 6-7%.

Người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - hiện sở hữu khoảng 23,7 tỷ USD, giảm 1,5 tỷ USD, tương đương 6,03%. Diễn biến này xảy ra khi nhóm cổ phiếu “họ Vin” chịu áp lực bán mạnh cùng thị trường, đồng loạt giảm sàn. Các mã VIC, VRE, VPL trắng bên mua.

Đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú Việt là Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air. Tài sản của bà hiện khoảng 3,5 tỷ USD, giảm 239,1 triệu USD (6,3%). Cổ phiếu VJC của Vietjet cũng chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và giá dầu thế giới tăng vọt, yếu tố thường ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí của ngành hàng không. VJC giảm 6,9% xuống 145.600 đồng/cổ phiếu xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes.

Biến động tài sản của 8 tỷ phú Việt trong phiên chứng khoán lao dốc.

Khối tài sản của bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng - hiện còn khoảng 2,5 tỷ USD, giảm 186 triệu USD. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Vingroup, em gái bà Hương - còn khoảng 1,8 tỷ USD, giảm 131 triệu USD. Hai nữ doanh nhân này mới chính thức gia nhập danh sách tỷ phú USD thế giới từ đầu tháng 2/2026, sau khi cổ phiếu nhóm Vingroup tăng mạnh.

Sau cú lao dốc của chứng khoán trong nước, tài sản của ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - giảm gần 195 triệu USD, xuống mức 2,5 tỷ USD. Cổ phiếu HPG cũng giảm sàn trong phiên sáng nay, đồng thời là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất toàn sàn, tạm kết phiên sáng “sang tay” 2.095 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng , ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank hiện sở hữu khoảng 2 tỷ USD, giảm 165,7 triệu USD, tương đương 7,58% - mức giảm tỷ lệ lớn nhất trong số các tỷ phú Việt trong phiên này. Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank - có khoảng 1 tỷ USD, giảm 71 triệu USD.

Đáng chú ý, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan - giảm 73,6 triệu USD, xuống còn khoảng 991,7 triệu USD. Với mức tài sản này, ông Quang có khả năng không còn nằm trong nhóm tỷ phú USD theo tiêu chí của Forbes , sau cú giảm “sốc” của thị trường chứng khoán.