Mang số vàng trị giá 190 triệu đồng đi bán, người phụ nữ chết lặng khi cửa hàng nói “Tất cả đều là giả”: Cảnh sát vào cuộc điều tra

Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Đài Ninh, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã thụ lý và xét xử một vụ trộm cắp tài sản xảy ra giữa những người quen biết.

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân Tiểu Mỹ và bị cáo Tiểu Lệ vốn là bạn thân trong nhiều năm. Từ tháng 11 đến tháng 12/2024, Tiểu Lệ tạm trú tại nhà của Tiểu Mỹ trong một khu dân cư ở huyện Đài Ninh.

Một ngày cuối tháng 11/2024, trong lúc giúp bạn dọn dẹp nhà cửa, Tiểu Lệ phát hiện trong ngăn kéo không khóa của tủ quần áo trong phòng ngủ có cất giữ nhiều trang sức bằng vàng. Do đang rơi vào tình trạng không có thu nhập ổn định và nợ nần chồng chất, Tiểu Lệ nảy sinh ý định trộm số tài sản này để bán lấy tiền.

Số vàng bị Tiểu Lệ đánh tráo

Lợi dụng những lúc trong nhà không có ai, trong thời gian ở nhờ, Tiểu Lệ đã 3 lần lén lấy trộm trang sức của bạn. Cụ thể, số tài sản bị đánh cắp gồm 3 chiếc nhẫn vàng nữ, 1 chiếc nhẫn vàng nam, 1 đôi bông tai vàng, 1 dây chuyền vàng nữ và 4 đồng xu bạc được cất trong ngăn kéo tủ quần áo của Tiểu Mỹ.

Sau khi lấy trộm, Tiểu Lệ đem bán toàn bộ số trang sức để lấy tiền tiêu xài, thu về 40.000 NDT (152 triệu đồng).

Để tránh bị phát hiện, Tiểu Lệ còn tìm mua một số trang sức giả có hình dáng tương tự, sau đó đặt vào đúng vị trí cũ trong ngăn kéo nơi Tiểu Mỹ thường cất giữ vàng.

Tuy nhiên, sự việc cuối cùng cũng bị phát hiện khi Tiểu Mỹ mang số trang sức đến cửa hàng vàng để bán và bất ngờ được thông báo rằng toàn bộ đều là đồ giả. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, tổng giá trị số trang sức vàng và tiền xu bạc bị đánh cắp là 50.298 NDT (191 triệu đồng).

Tại phiên tòa, cơ quan xét xử xác định bị cáo Tiểu Lệ đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp với mục đích chiếm đoạt tài sản. Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, tòa án tuyên phạt Tiểu Lệ 2 năm tù giam và phạt tiền 20.000 NDT (76 triệu đồng). Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho nạn nhân Tiểu Mỹ toàn bộ thiệt hại kinh tế 50.298 NDT.

Ảnh minh hoạ

Theo thẩm phán phụ trách vụ án, Tiểu Mỹ và Tiểu Lệ vốn là bạn thân. Vì tin tưởng nên Tiểu Mỹ đã cho bạn ở nhờ trong nhà mà không hề đề phòng. Tuy nhiên, lòng tin này lại bị lợi dụng. Hành động của Tiểu Lệ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến tình bạn giữa hai người hoàn toàn đổ vỡ.

Thẩm phán cho rằng vụ việc cũng phản ánh bài học thực tế, khuyến cáo mọi người nên bảo quản cẩn thận các tài sản có giá trị, đặc biệt là tiền mặt và trang sức. Những vật này nên được cất giữ trong két sắt, tủ khóa hoặc những vị trí an toàn, kín đáo, tránh để ở nơi dễ tiếp cận để hạn chế nguy cơ mất trộm.

Theo ﻿Global Times