Người đàn ông bị lừa mất 6,9 tỷ đồng vì quá cô đơn

Ở tuổi 52, Joe Novak chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng tồi tệ như hiện tại. Ông từng có công việc ổn định trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có tiền tiết kiệm sau gần 30 năm đi làm, có một cuộc sống đủ đầy. Nhưng sau biến cố hôn nhân tan vỡ, cộng thêm việc bị sa thải, Novak rơi vào trạng trầm uất kéo dài. Ông thừa nhận mình cô đơn, và chính cảm giác này đã trở thành mồi lửa châm ngòi cho mọi bi kịch về sau.

Mọi chuyện bắt đầu với khi một người phụ nữ lạ hoắc cố gắng kết nối với Novak qua ứng dụng Messenger. Cô nói rằng đã đọc được bài viết công khai hiếm hoi của ông về căn bệnh của con trai và cảm thấy đồng cảm. Cứ thế, cả 2 trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Khi mối quan hệ thân thiết hơn, hai người thậm chí có gọi điện Facetime. Novak chẳng mảy may nghi ngờ vì mọi thứ quá hợp lý và tự nhiên, không hề có dấu hiệu của một vụ lừa đảo “cả tình lẫn tiền”.

Sự quan tâm đều đặn, những lời hỏi han đúng lúc, cảm giác được lắng nghe khiến Novak dần mở lòng. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ và những tháng ngày u uất nặng nề, ông tin mình đã gặp được người thực sự thấu hiểu dù cả 2… chưa từng gặp gỡ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vài tuần sau, câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác. Người phụ nữ nhắc đến đầu tư tiền điện tử như một cách giúp Novak cải thiện tài chính. Cô giới thiệu một nền tảng giao dịch trực tuyến, khẳng định bản thân cũng đang kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Ban đầu Novak chỉ thử một khoản nhỏ. Chẳng bao lâu, tài khoản hiển thị lợi nhuận 1.500 USD (khoảng 37 triệu đồng). Con số tăng lên trước mắt khiến ông tin đây là cơ hội thật sự.

Từ vài nghìn USD, ông nâng dần mức đầu tư. Nền tảng giao dịch được thiết kế chuyên nghiệp, có biểu đồ, có số dư tăng đều. Người phụ nữ liên tục gửi ảnh chụp màn hình các khoản đầu tư hàng triệu USD của cô ta, tạo cảm giác mọi thứ đang diễn ra rất bình thường. Khi được đề nghị nâng mức đầu tư lên 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để mở khóa lợi nhuận cao hơn, Novak không còn nghi ngờ nhiều như trước. Ông nghĩ mình đang xây dựng tương lai cùng một người phụ nữ thông minh và thành đạt.

Trong nhiều tháng, ông chuyển tổng cộng 280.000 USD (khoảng 6,9 tỷ đồng) - toàn bộ tiền tiết kiệm và cả khoản vay thêm. Ông không chỉ tin vào lợi nhuận hiển thị trên màn hình, mà còn tin vào mối quan hệ đang lớn dần mỗi ngày. Thế rồi khi muốn rút tiền, hệ thống thông báo ông phải đóng thêm một khoản phí gọi là “thuế giao dịch” trước khi giải ngân. Tin rằng đó chỉ là thủ tục, ông tiếp tục chuyển tiền.

Sau lần chuyển khoản cuối cùng, mọi thứ bỗng… im lặng. Người phụ nữ biến mất. Tài khoản không thể truy cập. Nền tảng giao dịch cũng không còn phản hồi. Khi ấy, Novak mới nhận ra mình đã bị lừa.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết đây là một kiểu lừa đảo có tổ chức, trong đó nạn nhân được “nuôi dưỡng” bằng sự quan tâm và niềm tin trước khi bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Kẻ gian không vội vã mà kiên nhẫn xây dựng mối quan hệ, tạo cảm giác yêu đương hoặc gắn bó sâu sắc, rồi mới từng bước dẫn dụ sang các khoản đầu tư giả mạo. Điều khiến nhiều người sập bẫy không hẳn vì họ thiếu hiểu biết, mà vì họ đang ở thời điểm dễ tổn thương nhất.

Novak đã trình báo vụ việc với cơ quan điều tra liên bang Mỹ và Sở Thuế vụ Mỹ, nhưng khả năng thu hồi số tiền gần như bằng 0, vì dòng tiền đã được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian ở nước ngoài. Ông nói điều đau đớn nhất không chỉ là mất đi toàn bộ tiền tiết kiệm, mà là cảm giác bị lợi dụng chính lúc mình yếu đuối nhất.

“Tôi đã từng cô đơn, còn hiện tại, tôi vừa cô đơn vừa trắng tay” - Novak cay đắng nói. Ô

Câu chuyện của Novak không phải cá biệt. Nó là lời cảnh tỉnh rằng trong thế giới trực tuyến, những lời hỏi han ngọt ngào có thể chỉ là cái bẫy được giăng sẵn. Khi một người lạ vừa tỏ ra thấu hiểu, vừa dẫn dắt đầu tư với lợi nhuận cao bất thường, đó có thể không phải cơ hội đổi đời, mà là khởi đầu cho một cú trượt dài.

(Theo The Sun)