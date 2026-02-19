18 tháng trả hết khoản nợ 1 tỷ, người đàn ông tiết lộ: Tôi chỉ làm đúng 1 việc!

Đó là câu chuyện của George Kamel - Một chàng trai người Mỹ.

George Kamel từng thừa nhận rằng khi mới bước vào đời, anh không có lợi thế tài chính nào đáng kể. Tốt nghiệp đại học với khoản nợ chồng chất, anh rơi vào tình trạng tài sản ròng âm. Các khoản nợ học phí và thẻ tín dụng lên tới 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) khiến anh luôn sống trong trạng thái lo lắng. Cảm giác mất kiểm soát ấy không chỉ ảnh hưởng đến ví tiền mà còn bào mòn sự tự tin.

Lập ngân sách: Chìa khóa thoát nợ 1 tỷ đồng trong vòng chưa đầy 2 năm

Bước ngoặt đến khi Kamel thay đổi cách nhìn về ngân sách. Trước đó, anh xem việc lập ngân sách như một bản danh sách những điều bị cấm đoán, đồng nghĩa với việc phải hy sinh mọi niềm vui. Nhưng sau nhiều lần vấp váp, anh hiểu rằng ngân sách không phải là sự trừng phạt, mà là một công cụ tạo sự minh bạch.

Khi mỗi đồng tiền đều được gán một “nhiệm vụ” cụ thể, anh không còn cảm giác tiền tự nhiên bốc hơi. Ngân sách, theo cách anh mô tả, giống như một hệ thống định vị cho tài chính cá nhân.

“Nếu không biết mình đang ở đâu và muốn đi đâu, bạn rất dễ lạc hướng” - Kamel nói.

George Kamel (Nguồn: Yahoo Finance)

Anh bắt đầu áp dụng phương pháp lập ngân sách theo kiểu “zero-based budgeting” (Bắt đầu từ số 0), nghĩa là toàn bộ thu nhập trong tháng đều được phân bổ trước cho các hạng mục cụ thể như chi tiêu thiết yếu, tiết kiệm và trả nợ. Mỗi đồng kiếm được đều có mục đích rõ ràng, không còn khoản tiền “vô danh” trôi đi một cách vô thức. Anh dành thời gian ngồi lại mỗi tháng để lên kế hoạch chi tiêu, sau đó kiểm tra lại thường xuyên để điều chỉnh nếu cần. Quá trình này đòi hỏi sự kỷ luật, nhưng đổi lại là cảm giác chủ động và kiểm soát.

Trong vòng 18 tháng kể từ khi nghiêm túc áp dụng việc lập ngân sách và theo dõi sát sao, Kamel đã trả hết khoảng 40.000 USD. Việc thoát khỏi nợ nần không chỉ cải thiện bảng cân đối tài sản mà còn giải phóng tâm lý. Không còn áp lực lãi suất và hóa đơn quá hạn, anh có thể tập trung vào bước tiếp theo: xây dựng quỹ khẩn cấp và đầu tư dài hạn. Đây là giai đoạn anh chuyển từ phòng thủ sang tấn công trong chiến lược tài chính của mình.

Lập ngân sách là nền tảng đầu tư, làm “tiền đẻ ra tiền”

Sau khi trả nợ, Kamel duy trì thói quen kiểm soát chi tiêu và tăng dần tỷ lệ tiết kiệm. Anh đầu tư đều đặn vào các quỹ dài hạn, tận dụng sức mạnh của lãi kép theo thời gian. Thay vì tìm kiếm những cơ hội làm giàu nhanh chóng, anh tập trung vào kỷ luật và tính nhất quán.

Trong suốt 10 năm qua, chiến lược này đã giúp anh tích lũy tài sản đủ để trở thành triệu phú tự thân. Thành quả đó không đến từ một thương vụ đột phá duy nhất mà từ hàng trăm quyết định tài chính nhỏ, lặp lại một cách bền bỉ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Một trong những điểm Kamel nhấn mạnh là việc theo dõi chi tiêu thường xuyên. Anh không đợi đến cuối tháng mới tổng kết mà cập nhật gần như mỗi ngày. Điều này giúp anh phát hiện sớm những khoản chi vượt kế hoạch và điều chỉnh kịp thời. Thay vì cảm giác tội lỗi khi lỡ tay chi tiêu, anh xem đó là dữ liệu để cải thiện. Ngân sách, vì thế, trở thành một hệ thống linh hoạt chứ không phải khung cứng nhắc.

Kamel cũng thừa nhận rằng hành trình tài chính không hoàn hảo. Có những tháng anh chi tiêu quá tay hoặc gặp sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, anh quay lại với kế hoạch và điều chỉnh. Chính sự kiên trì này tạo nên khác biệt. Theo anh, thành công tài chính không nằm ở việc không bao giờ mắc sai lầm, mà ở khả năng sửa sai và tiếp tục tiến lên.

Sau một thập kỷ, từ người mắc nợ đến khi sở hữu khối tài sản hàng triệu USD, Kamel coi ngân sách là nền tảng cho mọi quyết định tiền bạc. Anh cho rằng tự do tài chính không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là hiểu rõ và kiểm soát được dòng tiền của mình. Khi được phân bổ có chủ đích, tiền bạc trở thành công cụ phục vụ mục tiêu của cuộc sống, thay vì là nguồn cơn tạo ra căng thẳng.

Câu chuyện của George Kamel cho thấy lập ngân sách không phải là hành động hạn chế bản thân, mà là bước đầu tiên để mở rộng khả năng tài chính. Từ việc trả hết khoản nợ tiền tỷ trong vòng chưa đầy 2 năm đến việc trở thành tỷ phú tự thân, hành trình của anh là minh chứng cho sức mạnh của kỷ luật, tính nhất quán và tư duy dài hạn. Trong một thế giới nơi các lời khuyên làm giàu nhanh thường được quảng bá rầm rộ, trải nghiệm của Kamel nhắc lại một điều đơn giản: Quản lý tốt những gì mình đang có hôm nay chính là nền móng cho sự thịnh vượng ngày mai.

(Nguồn: Yahoo Finance)