Vàng tăng giá, người đàn ông phát hiện số vàng gần 10 tỷ đồng trong két sắt biến mất nhưng vẫn không báo cảnh sát

Theo chia sẻ của người đàn ông họ Lý, anh đã dành khoảng 15 năm để mua vàng tích lũy và cất giữ trong két sắt tại nhà. Khi giá vàng tăng mạnh và anh có ý định bán một phần để xoay tiền mặt, toàn bộ số vàng trị giá khoảng 3 triệu HKD (gần 10 tỷ đồng) đã biến mất.

Sau đó, mẹ anh Lý thừa nhận đã bí mật bán toàn bộ số vàng để lấy tiền đóng tiền đặt cọc mua nhà cho con trai út chuẩn bị kết hôn.

Sự việc khiến gia đình rơi vào căng thẳng. Bố anh Lý thậm chí muốn đuổi anh ra khỏi nhà, trong khi người em chỉ hứa sẽ hoàn tiền nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể. Cuối cùng, anh Lý quyết định không trình báo cảnh sát, chấp nhận cho em trai khoảng 1/3 số tiền như một khoản tặng lại và cắt đứt quan hệ với gia đình.

Ảnh minh hoạ

Theo phân tích pháp lý của một số luật sư, việc tự ý bán tài sản thuộc sở hữu của người khác khi chưa được đồng ý có thể bị xem là hành vi chiếm đoạt trái phép.

Tài sản do cá nhân tự tích lũy hợp pháp thông qua lao động, mua bán hoặc thừa kế vẫn thuộc sở hữu riêng, không tự động trở thành tài sản chung chỉ vì sống chung trong gia đình. Do đó, việc tự ý định đoạt số vàng này bị xem là xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của người khác, kéo theo nghĩa vụ hoàn trả hoặc bồi thường.

Với giá trị tài sản đặc biệt lớn, hành vi này trong nhiều trường hợp có thể đối mặt mức án tù, kèm theo phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Đáng chú ý, dù xảy ra giữa các thành viên trong gia đình, trách nhiệm hình sự không tự động được miễn trừ, nhất là khi người bị hại không bày tỏ nguyện vọng tha thứ.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện của anh Lý không chỉ gây chú ý bởi giá trị tài sản lớn, mà còn bởi vết rạn nứt tình cảm gia đình phía sau. Nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm về việc tình thân không thể trở thành lý do để tự ý định đoạt tài sản của người khác và mọi quyết định liên quan đến tiền bạc đều có thể kéo theo hệ quả pháp lý cũng như tổn thương khó hàn gắn trong gia đình.

Từ góc độ thực tế, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng các gia đình nên minh bạch trong việc quản lý tài sản cá nhân, đặc biệt với những khoản tích lũy có giá trị lớn. Đồng thời, khi phát sinh mâu thuẫn, các bên nên ưu tiên đối thoại hoặc tìm đến tư vấn pháp lý sớm thay vì để xung đột kéo dài, bởi những tổn thương trong quan hệ gia đình thường khó khắc phục hơn cả thiệt hại vật chất.

Theo Toutiao