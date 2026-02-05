Có vàng trong nhà, mang để ở ngân hàng BIDV, VietinBank hay Sacombank,... có lợi nhất?

Vàng từ lâu đã là tài sản tích trữ ưa thích của người Việt nhờ tính an toàn và khả năng phòng vệ trước lạm phát. Tuy nhiên, thay vì tự cất giữ tại nhà với nhiều rủi ro, xu hướng hiện nay là sử dụng dịch vụ giữ hộ tại ngân hàng. Cần lưu ý rằng các ngân hàng không còn trả lãi cho vàng gửi tiết kiệm, ngược lại khách hàng phải trả phí bảo quản.

Mỗi ngân hàng có cơ chế tính phí riêng, dựa trên số chỉ vàng, giá trị vàng hoặc áp dụng mức thu tối thiểu theo tháng.

TPBank áp dụng cơ chế tính phí dựa trên đơn vị XAU với mức thu khoảng 3.000 đồng/XAU/tháng cho kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở quy định thu tối thiểu 300.000 đồng/lần. Chính quy định này khiến chi phí thực tế cho khách hàng cá nhân gửi số lượng nhỏ trở nên khá cao.

Cụ thể, nếu bạn gửi 1 cây vàng, dù phí lý thuyết chỉ là 3.000 đồng, bạn vẫn phải trả đủ mức tối thiểu là 300.000 đồng/tháng. Tương tự, khi gửi 5 cây vàng (phí lý thuyết 15.000 đồng) hay 10 cây vàng (phí lý thuyết 30.000 đồng), mức phí thực thu vẫn giữ nguyên ở con số 300.000 đồng/tháng do vẫn chưa vượt qua mức sàn quy định. Như vậy, tại TPBank, người gửi 1 cây hay 10 cây đều chịu chung một mức phí.

Biểu phí giữ hộ vàng ở TPBank

BIDV áp dụng cách tính phí đơn giản và trực tiếp theo số chỉ vàng gửi vào với đơn giá 10.000 đồng/chỉ/tháng.

Với quy định này, chi phí sẽ tăng đều đặn theo quy mô tài sản. Khi gửi 1 cây vàng (tương đương 10 chỉ), khách hàng sẽ trả 100.000 đồng/tháng. Nếu nâng số lượng lên 5 cây vàng, mức phí là 500.000 đồng/tháng. Trường hợp gửi 10 cây vàng, số tiền phí phải đóng lên tới 1.000.000 đồng/tháng. Đây là mức phí khá cao nếu khách hàng có nhu cầu gửi số lượng lớn.

Sacombank áp dụng mức phí khá cao so với mặt bằng chung là 100.000 đồng/chỉ/tháng (tối thiểu 50.000 đồng).

Gửi 1 cây vàng sẽ tốn 1.000.000 đồng/tháng. Con số này nhảy vọt lên 5.000.000 đồng/tháng cho 5 cây vàng và lên đến 10.000.000 đồng/tháng nếu gửi 10 cây vàng.

Biểu phí bảo quản, giữ hộ vàng của Sacombank

VietinBank có mức phí đơn vị khá cạnh tranh là 5.000 đồng/chỉ/tháng, nhưng đi kèm điều kiện thu tối thiểu 150.000 đồng/tháng. Cách tính này tạo ra sự khác biệt giữa người gửi ít và người gửi nhiều.

Đối với khách hàng gửi 1 cây vàng (10 chỉ), phí tính theo đơn giá chỉ là 50.000 đồng, thấp hơn mức sàn, nên khách hàng buộc phải trả 150.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, khi gửi 5 cây vàng (50 chỉ), phí tính theo đơn giá là 250.000 đồng/tháng, đã cao hơn mức sàn nên sẽ thu theo thực tế. Tương tự, với 10 cây vàng, mức phí là 500.000 đồng/tháng.

Eximbank mới đây đã tăng phí giữ hộ vàng từ tháng 2/2026 tuy nhiên biểu phí vẫn khá hấp dẫn cho khách hàng nhỏ lẻ với mức thu 5.000 đồng/chỉ/tháng và mức tối thiểu chỉ là 50.000 đồng.

Nhờ mức sàn thấp, khi gửi 1 cây vàng, khách hàng chỉ phải trả đúng 50.000 đồng/tháng, đây là mức rẻ nhất trong các ngân hàng được liệt kê. Khi số lượng tăng lên 5 cây vàng, phí dịch vụ là 250.000 đồng/tháng. Với 10 cây vàng, khách hàng sẽ chi trả 500.000 đồng/tháng, tương đương với mức phí của VietinBank.