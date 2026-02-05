24 tuổi mua được nhà nhờ tiết kiệm cực hạn: Cô gái trẻ tích lũy gần 2 tỷ đồng chỉ sau hơn 4 năm đi làm

Sau Saki, “cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản”, mạng xã hội Hàn Quốc vài năm trước từng xôn xao vì Kwak Ji-hyun , một cô gái bình thường nhưng có thành tích tài chính… không hề bình thường.

Chỉ trong 4 năm 2 tháng , cô tích lũy được 100 triệu won , tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng Việt Nam - với tỷ lệ tiết kiệm lên tới gần 90% thu nhập . Ở tuổi 24 , Ji-hyun dùng 40 triệu won (khoảng 760 triệu đồng) để đặt cọc mua căn hộ nhà ở trợ cấp của chính phủ , diện tích gần 59m² .

Câu hỏi khiến nhiều người tò mò là: Cô ấy đã làm điều đó bằng cách nào, khi mức lương không hề cao?

Thu nhập không cao nhưng không bỏ sót bất kỳ “đồng tiền nhỏ” nào

Ji-hyun bắt đầu đi làm từ năm 19 tuổi. Công việc chính của cô là nhân viên bán hàng tại cửa hàng thú cưng , với thu nhập khoảng 2 - 2,4 triệu won/tháng , tương đương 38 - 46 triệu đồng Việt Nam .

Ngoài ra, cô làm thêm cuối tuần tại các nhà hàng để tăng thu nhập. Không kỳ nghỉ dài, không “xả hơi cho bản thân”, Ji-hyun coi giai đoạn tuổi 20 là thời gian để bứt tốc tài chính , chứ không phải để hưởng thụ.

Một điểm đáng chú ý: cô rất rành các chương trình tích điểm - hoàn tiền - giảm giá . Từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến các ứng dụng mua sắm, Ji-hyun nắm rõ quy định đổi điểm và bán lại những ưu đãi không dùng đến . Với cô, một đồng không dùng tới cũng là lãng phí .

Chi tiêu tối giản đến mức gây tranh cãi

Ăn uống: Gói gọn trong khoảng 40.000 – 50.000 đồng/ngày

Chi phí ăn uống của Ji-hyun khiến nhiều người “đứng hình”: chỉ khoảng 1,2 – 1,5 triệu đồng/tháng .

Nhưng điều gây bất ngờ là: cô không ăn uống kham khổ . Video chia sẻ cho thấy Ji-hyun ăn đủ bữa, có thịt – rau – tinh bột, thể trạng khỏe mạnh, không gầy gò.

Cách cô làm gồm:

- Tự nấu ăn gần như hoàn toàn

- Trồng một phần rau tại nhà

- Mang đồ ăn thừa hợp vệ sinh từ căng tin công ty về dùng tiếp

- Mua thực phẩm cận date, hàng giảm sâu nhờ tích điểm

- Chỉ uống nước lọc , không mua đồ uống đóng chai

- Dùng hết sạch gia vị , không bỏ thừa bất cứ thứ gì

Có những món thịt hầm giá gốc tương đương 80.000 - 90.000 đồng , cô mua được với giá chỉ 8.000 - 10.000 đồng nhờ ưu đãi tích lũy.

Đi lại: K hông tốn tiền - chỉ tốn thời gian

Ji-hyun không đi xe buýt, không tàu điện ngầm . Cô đi bộ khoảng 2 tiếng mỗi ngày để đi - về nơi làm việc.

Khi mua đồ cũ như lò vi sóng, cô tự đi bộ mang về , coi đó là một phần vận động hằng ngày. Với Ji-hyun, tiền vé xe chính là khoản chi “có thể cắt” .

Sinh hoạt cá nhân: Cắt giảm tối đa

- Tự cắt tóc tại nhà

- Không mua quần áo theo mùa , quần áo cũ mặc đến khi không dùng được

- Tất rách dùng làm giẻ lau

- Không trang điểm , không mua mỹ phẩm

Với nhiều người Hàn Quốc-– nơi văn hóa làm đẹp rất phổ biến - chi tiết này gây sốc không kém việc tiết kiệm ăn uống.

Điều đáng học nhất không phải là cách sống - mà là tư duy

Ji-hyun từng nói: “Tôi biết rất rõ mình muốn gì, nên tôi không cần chứng minh điều gì với người khác”.

Trong suốt quá trình tiết kiệm, cô:

- Không áp lực vì không theo kịp bạn bè

- Không mặc cảm vì ngoại hình giản dị

- Không bị lung lay bởi chuẩn sống xã hội

Với cô, tiền tiết kiệm mang lại cảm giác an toàn và ổn định tinh thần – điều quan trọng hơn mọi lời khen chê.

Không phải ai cũng nên sống như vậy, nhưng ai cũng học được điều gì đó

Rất nhiều ý kiến cho rằng: “Sống thế này thì còn niềm vui gì?” Và nói thật, đa số chúng ta cũng không - và không cần - tiết kiệm cực đoan như Ji-hyun .

Nhưng điều đáng giá ở câu chuyện này là:

- Biết xác định mục tiêu tài chính từ rất sớm

- Dám đi ngược đám đông

Và kỷ luật với chính mình trong thời gian đủ dài

- Không cần đi bộ 2 tiếng mỗi ngày. Không cần ăn 50.000 đồng/ngày.

- Chỉ cần ý thức rõ tiền của mình đang đi đâu và mình đang tiết kiệm cho điều gì .

Ở tuổi 24, Ji-hyun mua được nhà. Còn với nhiều người, có thể chỉ cần đến tuổi 35 hay 40 , miễn là không buông trôi tài chính ngay từ hôm nay .