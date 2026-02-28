Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu…. cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 184 - 187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng tăng rất mạnh vào cuối tuần.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.279 USD/ounce, tăng 96 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Nhiều kỳ vọng, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Theo đó, giá vàng trong nước sẽ sớm phá mốc kỷ lục cũ 92 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bạc cũng bật tăng rất mạnh trở lại. Bạc thỏi Phú Quý 3,5 - 3,6 triệu đồng/lượng, tương đương 96 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg so với chiều qua.

Bạc Ancarat 95 triệu đồng/kg… Hiện, giá bạc thế giới cũng tăng lên mức 93 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.044 đồng/USD, giảm 7 đồng so với sáng qua. Giá USD Vietcombank niêm yết 25.820 - 26.230 đồng/ USD , giảm 30 đồng…