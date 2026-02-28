Đi phỏng vấn bị hỏi “nếu phải OT không lương thì sao?”: Cách người EQ cao trả lời để ghi điểm tuyệt đối

Đi phỏng vấn, chắc chắn một trong những câu hỏi khiến ứng viên hoảng sợ nhất chính là: Nếu phải OT không lương, em sẽ phản ứng ra sao?

Nhiều người nghe xong là phản xạ phòng thủ ngay, hoặc trả lời thẳng thừng kiểu phản đối. Nhưng thực ra, đây không chỉ là câu hỏi về tăng ca. Nó là cách nhà tuyển dụng kiểm tra thái độ, ranh giới và cách ứng xử của ứng viên trước một tình huống nhạy cảm.

Người EQ cao không trả lời bằng cảm xúc. Họ trả lời bằng sự bình tĩnh, rõ ràng và vẫn giữ được giá trị của mình.

1. Sẵn sàng hỗ trợ khi cần, nhưng không xem đó là điều mặc định

Đây là cách trả lời thể hiện tinh thần trách nhiệm nhưng vẫn có giới hạn. Người EQ cao hiểu rằng trong công việc, sẽ có những giai đoạn cao điểm, deadline gấp, dự án cần hoàn tất nhanh. Họ không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, họ cũng khéo léo nhấn mạnh rằng OT không lương chỉ nên là tình huống đột xuất, chứ không phải trạng thái kéo dài.

Thay vì nói “em phản đối chuyện OT không lương”, họ có thể chia sẻ rằng mình sẵn sàng hỗ trợ khi đội nhóm thực sự cần, miễn là đó không phải cơ chế thường xuyên. Cách nói này cho thấy họ có tinh thần đồng đội, nhưng đồng thời cũng ý thức được giá trị thời gian và sức lao động của mình. Nhà tuyển dụng tinh ý sẽ nhìn ra đây là người trưởng thành, biết cân bằng giữa cống hiến và tự bảo vệ quyền lợi.

2. Tập trung vào hiệu suất để hạn chế việc phải OT

Đây là cách trả lời khôn khéo vì không đi trực diện vào chuyện “có làm hay không”, mà chuyển trọng tâm sang cách làm việc. Người EQ cao hiểu rằng OT nhiều khi bắt nguồn từ việc nhân sự quản lý công việc chưa tốt. Khi họ nói rằng mình ưu tiên hoàn thành hiệu quả trong giờ làm, thông điệp gửi đi là họ đề cao năng suất hơn là số giờ hiện diện.

Câu trả lời này giúp tạo ấn tượng về một người có kế hoạch, biết sắp xếp ưu tiên và chủ động báo sớm nếu có rủi ro trễ tiến độ. Thay vì biến cuộc trao đổi thành câu chuyện về việc chịu thiệt, họ chuyển nó thành câu chuyện về năng lực. Nhà tuyển dụng khi đó sẽ quan tâm nhiều hơn đến cách ứng viên tổ chức công việc, chứ không chỉ dừng ở việc có chấp nhận OT không lương hay không.

3. Đề cao sự minh bạch về kỳ vọng ngay từ đầu

Đây là cách trả lời mang tính chiến lược nhất. Không đối đầu, không né tránh, nhưng đưa vấn đề về nguyên tắc hợp tác. Người EQ cao có thể chia sẻ rằng điều quan trọng là sự rõ ràng về tính chất công việc và cách ghi nhận đóng góp. Nếu đặc thù công việc đòi hỏi sự linh hoạt cao, họ mong muốn được trao đổi minh bạch về cơ chế ghi nhận, có thể là nghỉ bù, thưởng dự án hoặc cơ hội phát triển tương xứng.

Cách tiếp cận này thể hiện tư duy dài hạn và sự tôn trọng lẫn nhau. Ứng viên không tự hạ giá trị bản thân, nhưng cũng không đặt mình ở thế đối kháng. Họ cho thấy mình quan tâm đến sự bền vững của mối quan hệ làm việc, chứ không chỉ nhìn vào một vài giờ tăng ca.

Điểm chung của cả ba cách trả lời là sự điềm tĩnh và rõ ràng. Không cực đoan. Không cảm tính. Không cố lấy lòng bằng mọi giá. Người EQ cao hiểu rằng phỏng vấn là quá trình hai chiều. Doanh nghiệp đánh giá ứng viên, nhưng ứng viên cũng đang quan sát cách doanh nghiệp đặt câu hỏi và phản hồi.

Một câu hỏi về OT không lương đôi khi chính là phép thử về văn hóa. Cách bạn trả lời không chỉ quyết định ấn tượng ban đầu, mà còn cho thấy bạn định vị giá trị của mình ở đâu. Trả lời khéo không có nghĩa là chấp nhận mọi điều kiện. Trả lời khéo là giữ được thái độ hợp tác, nhưng không đánh mất ranh giới cá nhân.