5 cú vấp không ai tránh được khi đi làm, vượt qua rồi mới thăng tiến thành công

Nhắc đến chuyện thăng tiến, chúng ta thường nói và cũng thường được nghè những lời khuyên quen thuộc như “chăm chỉ”, “chủ động”, “cải thiện kỹ năng”. Nhưng thực tế, hành trình thăng tiến không chỉ gói gọn trong nhiêu đó gạch đầu dòng.

Đôi khi đó là những giai đoạn vấp váp, chông chênh nhưng điều thú vị là chính cách bạn xử lý và đối mặt, lại quyết định bạn tiến xa được đến đâu, hay vẫn chỉ “dậm chân tại chỗ”.

1. Vấp phải cảm giác “việc này quá dễ với mình”

Giai đoạn đầu đi làm (hoặc sau vài năm có kinh nghiệm), nhiều người bắt đầu thấy công việc mình đang làm quá đơn giản, lặp lại, không xứng với năng lực. Đây là một cú vấp tâm lý rất phổ biến nhưng ít ai thừa nhận. Khi cảm giác này xuất hiện, thái độ dễ thay đổi: làm cho xong, bớt chỉn chu, hay tỏ ra “việc này ai mà chả làm được”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Người thăng tiến không phải là người chưa từng nghĩ vậy, mà là người vẫn làm tốt cả những việc nhỏ. Họ hiểu rằng cấp trên không chỉ nhìn vào độ khó của việc, mà nhìn vào độ tin cậy. Nếu việc nhỏ mà còn làm hời hợt, sẽ chẳng ai dám giao việc lớn. Vượt qua được cái tôi ở giai đoạn này chính là bước đầu để được trao cơ hội cao hơn.

2. Vấp phải những sai lầm tưởng chừng “sẽ không bao giờ mắc”

Ai rồi cũng có lúc gửi nhầm file, nói sai số liệu trong cuộc họp, hiểu nhầm yêu cầu của sếp hoặc làm hỏng một việc tưởng rất đơn giản. Những cú trượt này không nguy hiểm vì hậu quả, và cảm giác xấu hổ sau đó. Nhiều người từ đó thu mình lại, ngại nhận việc mới vì sợ sai thêm.

Người đi xa hơn lại chọn cách ngược lại: nhận lỗi rõ ràng, sửa nhanh và rút kinh nghiệm công khai. Khi bạn dám đối diện sai sót một cách bình tĩnh, bạn gửi đi tín hiệu rằng mình đủ trưởng thành để gánh trách nhiệm. Trong môi trường làm việc, đáng sợ nhất không phải người từng sai, mà là người không dám nhận sai. Vượt qua được cú vấp này, uy tín của bạn thường tăng chứ không giảm.

3. Vấp phải cảm giác “bị đối xử không công bằng”

Có người vào sau nhưng được ưu ái hơn. Có người làm ít nổi bật hơn lại được khen nhiều hơn. Những tình huống này gần như chắc chắn sẽ xuất hiện ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp. Cú vấp ở đây không nằm ở sự việc, mà ở phản ứng bên trong: so bì, bức xúc, làm việc với tâm thế “cho có”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Người thăng tiến hiểu rằng cảm xúc đó là tự nhiên, nhưng không để nó điều khiển hành vi quá lâu. Họ chuyển câu hỏi từ “Tại sao người kia được mà mình không?” sang “Mình đang thiếu tín hiệu nào để người khác tin tưởng giao việc lớn hơn?”. Khi tập trung vào việc nâng giá trị bản thân thay vì nuôi sự ấm ức, họ dần bước vào nhóm được lựa chọn, thay vì đứng ngoài phán xét.

4. Vấp phải giai đoạn làm nhiều nhưng không ai công nhận

Có những thời kỳ bạn cày cuốc rất nhiều: xử lý việc tồn, hỗ trợ đồng đội, làm những đầu việc hậu trường… nhưng lại ít được nhắc tên. Cảm giác “mình làm mà chẳng ai biết” dễ khiến động lực tụt dốc. Đây là cú vấp âm thầm nhưng nguy hiểm, vì nó bào mòn sự nhiệt tình mỗi ngày.

Người có tư duy thăng tiến không chỉ làm tốt, mà còn học cách “làm cho người khác nhìn thấy đúng cách”. Họ cập nhật tiến độ rõ ràng, báo cáo kết quả ngắn gọn, chia sẻ thành quả theo hướng tập thể. Không phải để khoe khoang, mà để đảm bảo công sức của mình được ghi nhận đúng mức. Vượt qua được giai đoạn này, bạn vừa giữ được chất lượng công việc, vừa xây được hình ảnh chuyên nghiệp.

5. Vấp phải giới hạn của chính mình

Sẽ có lúc bạn được giao một việc vượt quá vùng an toàn: thuyết trình trước nhiều người, quản lý một nhóm nhỏ, xử lý khách hàng khó, hoặc nhận một dự án chưa từng làm. Phản xạ đầu tiên thường là lo lắng và nghi ngờ bản thân: “Lỡ làm không nổi thì sao?”.

Người dậm chân thường tìm cách né khéo. Người thăng tiến thì vẫn sợ, nhưng nhận lời và tìm cách bù đắp lỗ hổng: hỏi thêm kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ hơn, nhờ góp ý trước khi làm thật. Chính những lần “hơi quá sức” này mới kéo năng lực của họ lên một bậc mới. Nếu chỉ làm những gì mình đã quen, hồ sơ năng lực của bạn sẽ mãi phẳng lặng.

Con đường đi làm không thiếu cú vấp. Thực ra, càng đi lên cao, bạn càng gặp những cú vấp lớn hơn. Điểm khác biệt không nằm ở việc ai ít vấp hơn, mà ở việc ai biến mỗi lần trượt chân thành một bước điều chỉnh. Khi bạn giữ được thái độ học hỏi, chịu trách nhiệm và không để cảm xúc nhất thời lái hành động, từng cú vấp nhỏ hôm nay lại chính là bậc thang cho vị trí cao hơn ngày mai.