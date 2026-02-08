Tình cảnh của cô gái 30 tuổi lương 10 triệu, “mắc kẹt” với khoản tiết kiệm 1 tỷ

Cố gắng kiếm tiền, vun vén chi tiêu để tiết kiệm là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Việc tiếp theo cần làm là tìm cách phân bổ để “tiền đẻ ra tiền”. Không ít người đã ổn định được thói quen tiết kiệm, giờ lại đang kẹt lại ở bước thứ 2 này.

Cô gái 30 tuổi trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Cô cho biết sau 1 khoảng thời gian bôn ba kiếm tiền, thì đến giờ đã có trong tay khoảng hơn 1 tỷ nhưng lại chẳng biết làm sao để tiền “không nằm yên 1 chỗ”. Mua vàng thì lo đu đỉnh, mua đất lại sợ không đủ, mà đầu tư chứng khoán thì chẳng có kiến thức lẫn kinh nghiệm, thế là thành ra đau đầu.

Nguyên văn bài tâm sự của cô (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, nhiều người đưa ra lời khuyên, quan điểm nhưng đa số đều đồng tình: Đừng bỏ hết trứng vào 1 giỏ!

“Tách 1 tỷ ra thành 4 khoản: 1 khoản mua vàng - mua đều, mua dàn trải ra chứ đừng mua 1 lần; 1 khoản gửi tiết kiệm ngắn hạn coi như phòng thân; 1 khoản đầu tư vào cải thiện thu nhập chứ cũng không thể sống cả đời với mức lương 10 triệu; 1 khoản để gom mua đất thì gửi tiết kiệm dài hạn” - Một người khuyên.

“Đầu tư gì thì còn tùy vào mục tiêu của từng người, chứ hỏi chung chung vậy ai biết đường mà mách. 1 tỷ bảo ít thì cũng không ít, nhưng bảo đủ để đầu tư chưa thì có thể là nó cũng chưa đủ, bạn nên đi học về tài chính đầu tư thử xem, trích ra 1 ít đi học cũng không lo thiệt đâu” - Một người bày tỏ.

“Nếu là mình thì mình giữ lại tầm 100-200 triệu phòng thân, còn lại mình đi mua vàng, mua dàn ra rồi đến lúc nào hòm hòm thì bán vàng mua nhà, mua đất” - Một người chia sẻ.

“Vàng hay đất thì nó đều là tài sản tĩnh hết, không sinh ra dòng tiền. Sao bạn không thử tìm cách tạo nguồn thu thụ động, tại lương 10 triệu giờ cũng là hơi thấp đấy” - Một người nhận định.

Phân bổ tiền tiết kiệm thế nào cho tối ưu?

Nếu đã để dành được 1 khoản tiền tiết kiệm, nhưng lại đang băn khoăn chưa biết phân bổ ra sao, bạn có thể tham khảo 5 gợi ý dưới đây để yên tâm tiền vẫn sinh lời mà không quá rủi ro.

1. Quỹ dự phòng: Ưu tiên số 1 trước khi nghĩ chuyện sinh lời

Trước khi đầu tư hay gửi tiết kiệm dài hạn, hãy đảm bảo bạn có một khoản tiền mặt sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp như ốm đau, mất việc, hỏng xe, hỏng điện thoại… Khoản này lý tưởng bằng khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt. Tiền quỹ dự phòng nên để ở nơi dễ rút, như tài khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Mục tiêu của khoản này không phải là lãi cao, mà là cứu bạn khỏi phải vay nợ hoặc bán tài sản lúc đang “kẹt”. Đây là lớp đệm tài chính giúp bạn ngủ ngon hơn mỗi tối.

2. Tiền cho mục tiêu ngắn hạn: Đừng để kế hoạch bị “vỡ trận”

Nếu bạn có kế hoạch trong 1-2 năm tới như mua xe, học thêm khóa học, sửa nhà… hãy tách riêng một phần tiết kiệm cho các mục tiêu này. Khoản này không nên đem đi đầu tư rủi ro cao vì bạn sẽ cần nó trong thời gian gần.

Gửi tiết kiệm kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi hoặc các kênh an toàn là hợp lý. Việc tách riêng tiền cho mục tiêu ngắn hạn giúp bạn không “đụng” vào quỹ dự phòng, cũng không phải rút tiền đầu tư dài hạn giữa chừng - vốn rất dễ lỗ hoặc mất cơ hội tăng trưởng.

3. Tiền cho tương lai dài hạn

Sau khi đã có quỹ dự phòng và tiền cho mục tiêu gần, phần còn lại mới thực sự là “tiền tăng trưởng”. Đây là khoản hướng đến mục tiêu 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn như mua nhà, tự do tài chính, nghỉ hưu sớm… Khoản này có thể phân bổ vào các kênh có tiềm năng sinh lời cao hơn như quỹ đầu tư, cổ phiếu, hoặc kinh doanh nhỏ nếu bạn có hiểu biết.

Vì thời gian đủ dài, bạn có thể chấp nhận dao động ngắn hạn để đổi lấy khả năng tăng giá trị tài sản về lâu dài. Điểm quan trọng là đầu tư đều đặn, không dồn hết tiền vào một thời điểm theo cảm xúc.

4. Đừng bỏ trứng vào một giỏ

Ngay trong phần tiền đầu tư dài hạn, bạn cũng nên chia nhỏ theo mức độ an toàn khác nhau. Ví dụ: một phần ở kênh ổn định hơn (trái phiếu, quỹ cân bằng), một phần ở kênh tăng trưởng (cổ phiếu, quỹ cổ phiếu). Cách chia này giúp tài sản của bạn không bị tác động quá mạnh theo thị trường. Khi một kênh giảm, kênh khác có thể giữ nhịp, giúp tổng thể tài chính của bạn bớt chao đảo. Phân bổ hợp lý thường quan trọng hơn việc cố chọn đúng một kênh “hoàn hảo nhất” - thường là không tồn tại..

5. Giữ một “quỹ cơ hội” nhỏ

Ngoài các khoản cố định, bạn có thể để ra một phần nhỏ (ví dụ 5-10%) làm quỹ cơ hội. Đây là tiền để nắm bắt những dịp bất ngờ như một khoản đầu tư hoặc cơ hội làm ăn có tiềm năng. Nếu toàn bộ tiền của bạn đều bị khóa cứng trong các kế hoạch dài hạn, bạn sẽ dễ bỏ lỡ những bước ngoặt quan trọng. Quỹ cơ hội giúp bạn linh hoạt mà vẫn không phá vỡ cấu trúc tài chính chính.