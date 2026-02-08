Làm Tết, thu nhập có thể gấp 4 lần ngày thường

Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Âm lịch là ngày nghỉ lễ mà người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Trường hợp đi làm vào ngày này, tiền lương làm thêm giờ được trả ít nhất bằng 300% so với tiền lương của công việc đang làm, chưa kể tiền lương của ngày lễ, tết đối với người hưởng lương ngày.

Lương làm ngày Tết có thể gấp nhiều lần ngày thường

Trên thực tế, khi làm việc đúng ngày Tết, thu nhập của người lao động thường gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ cộng với tiền lương làm thêm giờ. Tùy hình thức trả lương theo ngày, giờ hoặc tháng của doanh nghiệp, tổng mức thu nhập có thể đạt ít nhất gấp bốn lần tiền lương ngày làm việc bình thường.

Quy định này áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị sử dụng lao động khác.

Làm ban đêm dịp Tết được cộng nhiều khoản

Đối với trường hợp làm việc ban đêm, pháp luật quy định người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc làm vào ban ngày.

Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm vào ban đêm, ngoài tiền lương làm thêm theo từng loại ngày (ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày lễ, tết) và tiền lương làm ban đêm, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc làm vào ban ngày.

Do cộng gộp nhiều khoản chi trả, người lao động làm thêm vào ban đêm trong các ngày Tết thường có mức thu nhập cao hơn đáng kể so với ngày làm việc thông thường.

Đi làm dịp Tết, người lao động nhận được mức trả thù lao cao nhất trong năm

Cách tính tiền lương làm thêm

Nghị định 145/2020 hướng dẫn cách xác định tiền lương giờ thực trả làm căn cứ tính tiền lương làm thêm và làm việc ban đêm. Theo đó, tiền lương này được xác định dựa trên mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động, cộng với các khoản phụ cấp lương gắn với công việc, chức danh.

Các khoản tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ hoặc các khoản hỗ trợ khác không gắn với việc thực hiện công việc hoặc chức danh thường không được tính vào tiền lương làm căn cứ trả làm thêm.

Phân biệt ngày lễ và ngày nghỉ bù

Trường hợp ngày nghỉ lễ, tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Nếu làm việc đúng ngày lễ, tết trùng ngày nghỉ hằng tuần, tiền lương làm thêm được tính theo mức của ngày lễ, tết.

Ngược lại, nếu làm thêm vào ngày nghỉ bù do lễ, tết trùng ngày nghỉ hằng tuần, tiền lương làm thêm được tính theo mức của ngày nghỉ hằng tuần. Việc xác định rõ là ngày lễ hay ngày nghỉ bù có ý nghĩa quan trọng trong việc tính mức chi trả.

Giờ làm thêm vẫn bị giới hạn

Dù thu nhập cao, việc huy động làm thêm giờ trong dịp Tết vẫn phải tuân thủ pháp luật. Người sử dụng lao động chỉ được huy động làm thêm khi có sự đồng ý của người lao động, trừ một số trường hợp đặc biệt liên quan đến quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc xử lý sự cố khẩn cấp.

Tổng số giờ làm thêm không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày; với chế độ làm việc 8 giờ/ngày, tổng thời gian làm việc trong ngày không quá 12 giờ. Tổng số giờ làm thêm không quá 40 giờ trong một tháng và không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số ngành nghề được phép tổ chức làm thêm đến 300 giờ/năm như dệt may, da giày, chế biến nông – lâm – thủy sản, sản xuất điện, viễn thông…

Khi tổ chức làm thêm trên 200 giờ/năm, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh. Đồng thời, người lao động phải được bảo đảm thời giờ nghỉ ngơi: ít nhất 12 giờ giữa hai ca làm việc và ít nhất 24 giờ nghỉ liên tục mỗi tuần, trừ trường hợp đặc biệt.

Có thể bị xử phạt nếu trả công không đúng

Theo Nghị định 12/2022, người sử dụng lao động trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc làm việc vào ngày lễ, tết có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn bị buộc trả đủ phần tiền lương còn thiếu cho người lao động.

Các quy định hiện hành là căn cứ pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền lợi tiền lương, thù lao khi người lao động làm thêm hoặc trực trong dịp Tết, đồng thời đặt ra trách nhiệm cho doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất, bố trí giờ làm hợp lý và bảo đảm sức khỏe cho người lao động.