Không còn muốn khoe thưởng Tết, dân văn phòng rủ nhau kể chiến tích kiểu này!

Với dân văn phòng mà nói, nếu 2025 “chốt sổ” bằng thông báo sa thải 14.000 người của Amazon, thì tiếc thay, 2026 “mở bát” với kịch bản cũng không khác gì: Hàng loạt tập đoàn, công ty lớn lần lượt tiến hành tái cấu trúc bộ máy, đồng nghĩa với việc cắt giảm nhân sự.

Vấn đề đáng lo nhất sau những tháng ngày “bội thực” tin sa thải chính là thực trạng: Thị trường việc làm vẫn còn nhiều khó khăn, người thất nghiệp ngày càng nhiều còn xu hướng tuyển dụng có vẻ ngày càng ít.

Thế nên ngay lúc này ở phía bên kia bán cầu, dân văn phòng không còn nô nức bàn luận về các khoản tiền thưởng cuối năm - năm mới, vấn đề họ quan tâm và coi là “chiến tích đáng tự hào” hơn cả, chính là tự vực dậy bản thân sau cú sốc bị sa thải.

Trên Reddit, các chia sẻ trong cụm chủ để r/Layoffs bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: “Có ai đã tìm thấy điều tích cực sau khi bị sa thải chưa?”.

1 - “u/Anonymous” (Người dùng ẩn danh): Biết ơn vì đã bị sa thải!

Một người dùng ẩn danh đã kể lại rằng việc bị sa thải thực sự là “một điều may” trong cuộc đời. Trước khi mất việc, họ làm công việc mà bản thân không hề yêu thích, mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, hụt hẫng, thậm chí là “như bị tra tấn tinh thần”. Dẫu vậy, người này lại không dám chủ động xin nghỉ việc vì quá nhiều nỗi lo lẫn những sự tự phán xét bản thân.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

“Tôi đã nghĩ biết bao người ngoài kia đang thất nghiệp, mình có việc mà lại chán nản thì quả thực đáng trách. Nhưng tôi thực sự không thể tìm được lý do lẫn động lực để vui vẻ mỗi ngày khi tới công ty. Tôi cứ dùng dằng và tự ám ảnh, dằn vặt bản thân mãi cho đến khi nhận tin bị đuổi việc.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm tưởng như mình đang được cứu rỗi vậy. Việc tôi không dám làm, cuộc đời đã làm thay tôi” - Người này viết.

Thay vì hoang mang, sau đó, người này dành thời gian đánh giá lại lộ trình nghề nghiệp, thử làm những dự án nhỏ, kiếm thu nhập khác và đến giờ - sau gần 2 năm không quay trở lại đời sống “9-to-5”, người này cho biết họ cảm thấy cuộc đời đang ổn hơn bao giờ hết.

Vậy đấy, bị sa thải có thể là cơ hội để chúng ta thoát ra khỏi công việc không phù hợp và bước vào hành trình tự khám phá bản thân, mà nếu không bị mất việc, có thể họ đã không bao giờ thử.

2 - “Harleyworld”: Học cách đặt 1 mục tiêu mới cho sự nghiệp của mình

Người dùng Harley cho biết sau khi bị sa thải ở công ty công nghệ hàng đầu, giai đoạn tìm việc mới thật sự là một thử thách tinh thần lớn với cô.

Việc gửi khoảng 20-25 đơn xin việc mỗi tuần trong nhiều tháng liền khiến Harley mệt mỏi, đôi lúc nhìn vào gương còn thấy chán ghét chính mình, không thể tìm nổi 1 tín hiệu tích cực nào. Nhưng sau vài tháng kiên trì không bỏ cuộc, cô nhận được lời mời làm việc mới, và cảm giác “tảng đá ngàn cân vô hình” dần biến mất, thay vào đó là mục tiêu mới, niềm vui mỗi sáng thức dậy và một con đường phía trước rõ ràng hơn.

“Một lần bị sa thải khiến tôi có cảm giác như chỉ số AQ của bản thân đã tăng gấp 100 lần. Tôi không nhớ cụ thể mình đã vượt qua những tháng ngày tăm tối đó thế nào, hình như là vừa sửa CV vừa khóc, vừa ăn vừa lướt web tuyển dụng, cứ vậy mà cũng qua. Chỉ cần không bỏ cuộc thôi, không cần làm gì lớn lao hơn, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn ” - Harley viết.

3 - “u/Anonymous” (Người dùng ẩn danh): Chủ động chuẩn bị trước khi nhận tin sa thải

Một chia sẻ khác từ 1 người dùng ẩn danh khiến nhiều người nhận ra tầm quan trọng của việc “nghe ngóng thông tin”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi công ty bắt đầu có dấu hiệu giảm chỉ tiêu, không tăng lương và có lịch sử cắt giảm nhân sự định kỳ, người đã bắt đầu cập nhật lại hồ sơ xin việc và chuẩn bị tâm lý rằng mình có thể sẽ bị sa thải. Cảm giác choáng váng, hụt hẫng giảm đi phần nào khi họ chính thức nhận “tn dữ”.

“Vì đã có sự chuẩn bị nên tôi không quá sốc, nhưng phải thừa nhận rằng điều khó nhất khi bị sa thải, với tôi, không phải là đi tìm việc, mà là phải thú nhận với người thân rằng bố mẹ ơi con bị đuổi việc rồi đấy” - Người này viết.

May mắn là chỉ trong khoảng 3 tuần, người này đã tìm được công việc mới.

4. “Random”: Vừa đi du lịch vừa khóc

Đây lại là một góc nhìn lẫn trải nghiệm khác về hành trình sau khi bị sa thải. Người dùng có nickname “Random” này cho biết thay vì nằm oặt trên giường và khóc lóc, dằn vặt bản thân, cô quyết định xách valy đi du lịch - vừa đi vừa khóc, vừa rải CV, vừa lướt web tuyển dụng.

“Suốt 4 năm trước khi bị đuổi việc, tôi không được nghỉ ngơi. Sau khi bị sa thải, tôi vẫn cảm thấy như mình không đáng được nghỉ ngơi, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy nếu cứ ở trong phòng, tôi có thể tiêu cực đến mức không biết bản thân sẽ làm những chuyện ngớ ngẩn, dại dột nào.

Thế là tôi quyết định đi du lịch, trên đường đi tôi đã khóc, đến khách sạn vẫn mở laptop sửa CV, tìm việc. Chuyến đi đó không hẳn là một chuyến du lịch đúng nghĩa, nhưng ít nhất nó đã cứu sống tôi, để đến giờ này tôi còn có thể ngồi giữa pantry ở công ty mới và gõ những dòng này” - Cô viết.

Những câu chuyện kể trên, tuy khác nhau về bối cảnh, lộ trình nhưng tất cả đều chung một thông điệp sâu sắc: Mất đi công việc không có nghĩa là mất đi giá trị của bản thân. Đôi khi đó là cơ hội để chúng ta tái định hướng, tìm lại sự cân bằng, và dũng cảm bắt đầu một hành trình mới. Suy cho cùng, sa thải không phải là một dấu chấm hết, chỉ đơn giản là một "dấu phẩy" trong câu chuyện sự nghiệp của mỗi người mà thôi.

(Nguồn: Reddit)