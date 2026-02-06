Ồ ạt thông báo “đuổi người”: Mới 2 tháng đầu năm đã có hơn 46.000 người bị sa thải, chuyện gì vậy?

Cũng đã hơn 3 năm, dân văn phòng ở Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung buộc phải “nín thở” vì chẳng biết lúc nào bản thân sẽ có tên trong danh sách cắt giảm. Những ngày này trên MXH, không ít người thở than về câu chuyện bị cắt thưởng Tết hoặc buồn hơn là bị sa thải, công ty giải thể. Bước sang năm mới cũng là bắt đầu một hành trình thất nghiệp…

Cười không nổi!

Phía bên kia bán cầu, hội cổ cồn trắng cũng chung tình cảnh. Làm việc cho các tập đoàn hàng đầu trong ngành, nhiều người vẫn không thoát khỏi trạng thái sửng sốt, bàng hoàng vì ngay đầu năm mới, công ty thông báo sa thải quy mô lớn. Đếm sơ sơ trong vòng 2 tháng đầu năm 2026, đã có ít nhất 46.000 người thất nghiệp vì bị sa thải.

1. The Washington Post: Sa thải 30% số lượng nhân sự

Ngày 4/2 vừa qua, The Washington Post - Một trong những tờ báo lâu đời và danh tiếng nhất nước Mỹ, đã chính thức thông báo tiến hành đợt sa thải nhân sự quy mô lớn: Cắt giảm 30% tổng số nhân viên của tòa soạn.

Đợt cắt giảm này được Ban lãnh đạo mô tả là một phần của chiến lược tái cấu trúc, nhiều bộ phận bị thu nhỏ hoặc giải thể hoàn toàn, bao gồm các mảng tin tức thể thao, tin tức địa phương và quốc tế, cũng như đóng cửa bộ phận sách và tạm dừng sản xuất chuỗi Podcast nổi tiếng Post Reports.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tổng biên tập của The Washington Post - Ông Matt Murray, nhấn mạnh rằng tờ báo đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong việc duy trì lợi nhuận và thu hút độc giả, buộc họ phải giảm quy mô nhân lực để tái định hướng trọng tâm vào các mảng tin tức trọng yếu như chính trị, khoa học và kinh doanh trong tương lai.

Quyết định này của The Washington Post đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ phía nhân viên cũng như những người đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông - báo chí.

2. Amazon: Sa thải 16.000 nhân viên khối văn phòng

Cuối tháng 1 - cụ thể hơn là vào ngày 28/1, Amazon - Ông lớn trong ngành thương mại điện tử và công nghệ, đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 16.000 vị trí việc làm trên toàn cầu. Thông tin này được đưa ra trong một email nội bộ gửi tới nhân viên công ty, và nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông, khẳng định đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn thứ 2 trong vòng 3 tháng, sau khi Amazon đã sa thải khoảng 14.000 nhân viên vào tháng 10 năm 2025.

Tờ ABC News đưa tin: Công ty cho biết những biện pháp này nhằm mục tiêu “tăng cường tổ chức bằng cách giảm bớt các tầng quản lý và thủ tục rườm rà”, đồng thời cho phép họ duy trì ưu tiên đầu tư vào các mảng chiến lược trọng yếu, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Dù Amazon vẫn ghi nhận các kết quả tài chính khá mạnh trong báo cáo quý gần nhất, quyết định cắt giảm này phản ánh một xu hướng lớn hơn trong ngành công nghệ, khi nhiều tập đoàn đang xem xét lại quy mô lực lượng lao động sau thời kỳ mở rộng mạnh mẽ trong đại dịch.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng Amazon đang tìm cách thích nghi với một “thị trường lao động quy mô nhỏ hơn về mặt con người, và chấp nhận việc tái cơ cấu để tăng tính linh hoạt trong hoạt động và cạnh tranh trong kỷ nguyên công nghệ mới, đặc biệt trong bối cảnh AI được kỳ vọng sẽ thay đổi sâu rộng cách các doanh nghiệp vận hành.

3. UPS: Sa thải 30.000 nhân viên

Cũng trong cuối tháng 1, United Parcel Service (UPS) - Công ty dịch vụ hậu cần và vận chuyển hàng đầu nước Mỹ, đã tiết lộ kế hoạch sẽ giảm tới 30.000 việc làm trong năm 2026.

Tin tức này ABC News xác nhận và đăng tải vào đầu tháng 2, khi UPS cho biết họ đang điều chỉnh quy mô lực lượng lao động do dự kiến số lượng gói hàng liên quan tới Amazon sẽ giảm trong năm tới, và công ty muốn tái cấu trúc hệ thống logistics của mình.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

UPS cho biết đây là một phần của nỗ lực thích ứng với những thay đổi trong thương mại điện tử và vận tải, trong đó quan hệ đối tác với các khách hàng lớn như Amazon - một nguồn thu đáng kể nhưng cũng đang thay đổi nhanh chóng. Việc giảm quy mô này sẽ ảnh hưởng không chỉ tới nhân viên kho và lái xe mà còn tới các vị trí văn phòng và quản lý, nhằm giảm chi phí và củng cố hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh và tự động hóa gia tăng.

4. Pinterest: Sa thải 15% nhân sự toàn cầu

Một trong những cái tên đáng chú ý khác là Pinterest - Nền tảng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh có trụ sở tại San Francisco, khi công ty này công bố kế hoạch cắt giảm gần 15% lực lượng nhân sự toàn cầu vào cuối tháng 1 năm 2026.

Thông báo này của Pinterest dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nghìn nhân sự. Lý do được Pinterest đưa ra cũng không có gì “lạ”: Tái cơ cấu bộ máy, tập trung vào các vai trò liên quan tới AI và phát triển các sản phẩm mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, đồng thời thay đổi chiến lược kinh doanh và thị trường bán hàng.

Nguyên nhân của quyết định này được Pinterest nêu rõ là nhằm “tái phân bổ nguồn lực” sang các bộ phận và dự án trọng tâm hơn, phù hợp với tầm nhìn dài hạn trong việc giữ vững sự cạnh tranh trên sân chơi công nghệ.

Dù quy mô cắt giảm của Pinterest nhỏ hơn so với các tập đoàn như Amazon hay UPS, con 15% nhân sự vẫn khiến nhiều người không khỏi lo lắng, bất an.

Xu hướng sa thải nhân sự vẫn chưa đến “hồi kết”

Các đợt sa thải được công bố bởi những tập đoàn lớn này phản ánh một khuynh hướng rộng hơn trong nền kinh tế toàn cầu ở thời điểm đầu năm 2026, khi nhiều công ty đang đối mặt với áp lực giảm chi phí, thị trường lao động chậm lại và sự chuyển dịch chiến lược sang công nghệ mới, đặc biệt là AI.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng việc sa thải không chỉ đơn thuần là cắt giảm chi phí ngắn hạn mà còn là phản ứng trước các thay đổi sâu rộng trong cách các doanh nghiệp vận hành và phân bổ nguồn lực vào những lĩnh vực được cho là có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Những đợt sa thải này, dù mang tính chiến lược, đều đặt những thách thức lớn về nhân lực và ảnh hưởng sâu rộng tới người lao động cũng như thị trường lao động Mỹ và quốc tế.

(Nguồn: ABC News, The Guardian)