Cách tiêu Tết của cặp vợ chồng thu nhập 56 triệu: Không ai chê nổi!

Còn hơn chục ngày nữa thôi là đến Tết rồi. Chắc hẳn nhiều người đang rục rịch sắm Tết, đặt xe về quê, sẵn sàng cho kỳ nghỉ dài nhất năm. Băn khoăn “tết này tiêu chừng nào?” có lẽ cũng đã có lời giải đáp, dẫu vậy, không ít người vẫn đang cố gắng tìm cách cắt giảm thêm được phần nào, hay phần ấy. Bởi sau Tết vẫn còn nhiều khoản phải chi, nhiều thứ phải lo.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ về các khoản tiêu Tết khiến tất cả phải “vỗ tay” vì quá khéo!

Bảng chi tiêu Tết do cô đăng tải

Cô viết: “Năm nay em bỏ hết các khoản sắm quần áo mới, mua giày dép, làm tóc,làm nail của bố mẹ, chỉ sắm 3 bộ áo dài cho 3 con, vì ngày thường các con chỉ mặc đồng phục trường lớp. Chứ bố mẹ thì quần áo nhiều rồi.

Năm nay em thêm khoản lì xì các dì, các bác bên chồng, vì bình thường mẹ chồng em hay ốm, mọi người thỉnh thoảng lại cho mẹ em tiền, hay có mớ rau cũng mang cho, nên Tết lì xì các dì, các bác cho có lòng”.

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ quan điểm “cắt hết phần làm đẹp mua sắm của bố mẹ”, chỉ tập trung mua sắm cho con và lo cho gia đình 2 bên. Tết thế là vừa đủ đầy vui vẻ, vừa tiết kiệm.

“Nhà mình 5 cái Tết rồi không năm nào bố mẹ đi làm đẹp hay mua sắm quần áo gì cả, một phần vì bận, một phần vì thấy cũng tốn kém không cần thiết. Cứ giảm hết khoản quần áo với làm tóc, làm nail là dư ra khối” - Một người chia sẻ.

“Tết chi như nhà mom này mình thấy là vừa đẹp luôn, không thừa không thiếu, rất ok” - Một người khen.

“Mình chỉ thấy hơi băn khoăn về mức lương 6 triệu của mom… Tại tầm này lương thế là thấp quá ấy, cố gắng tăng thu nhập thì ổn hơn mọi mặt” - Một người khuyên.

“Tết nhất chi tiêu còn phụ thuộc từng nhà, từng hoàn cảnh nữa các mom ạ. Gia đình nào ít họ hàng thì mới tiết kiệm được. Chứ như nhà mình, cả nội cả ngoại đều đông, cố tiết kiệm lắm rồi vẫn chi gấp đôi số này” - Một người bộc bạch.

3 việc phải làm nếu không muốn “tiêu lố tay” dịp Tết

1. Chưa có danh sách sắm Tết thì tốt nhất ở nhà!

Sai lầm phổ biến nhất là đi xem đồ, mua sắm tùy hứng theo kiểu “thấy gì hay, thấy gì ngon là sắm”, rồi mới ngồi tính tiền. Làm vậy gần như chắc chắn bội chi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Cách tối ưu hơn là lên 1 danh sách đồ cần sắm cho Tết, sau đó nhìn lại 1 lượt để xem món nào nên giữ, thứ gì nên bỏ trước khi chốt danh sách cuối cùng. Sau đó, cầm danh sách ấy đi sắm Tết và tuyệt đối không mua những thứ “không có tên”. Việc sắm Tết thực ra cũng giống như đi siêu thị, không có danh sách, khả năng mua lố là rất cao.

2. Phân biệt rõ “thứ cần cho Tết” và “thứ mua vì không khí Tết”

Càng gần Tết, cảm xúc càng dễ lấn át lý trí. Thấy nhà người ta trang trí đẹp là muốn mua thêm đồ decor, thấy siêu thị bày đặc sản là muốn chất đầy giỏ, thấy sale là sợ “không mua thì phí”. Vì vậy, trước khi xuống tiền, bạn nên tự hỏi: món này có phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt gia đình, tiếp khách, thờ cúng hay biếu tặng thật sự không?

Nếu không, nhiều khả năng đó là khoản chi vì “không khí Tết” chứ không phải nhu cầu thật. Không có nghĩa là phải cắt sạch niềm vui, nhưng hãy giới hạn nó trong một khoản nhỏ đã dự trù trước. Khi ý thức được mình đang trả tiền cho cảm xúc, bạn sẽ tỉnh táo hơn và bớt bị cuốn theo tâm lý đám đông - nguyên nhân chính khiến ngân sách Tết phình ra lúc nào không hay.

3. Quy định trước mức lì xì và quà cáp

Lì xì và quà biếu là hai khoản rất dễ vượt kế hoạch vì yếu tố “ngại” và “sợ thiếu”. Nếu không có định mức từ đầu, bạn sẽ liên tục nâng tay cho bằng người này người kia.

Cách xử lý là lập danh sách những người chắc chắn sẽ lì xì, biếu quà, rồi chia theo nhóm: ông bà - cha mẹ, họ hàng thân, họ hàng xa, bạn bè, con cái của đồng nghiệp… Với mỗi nhóm, bạn đặt sẵn một mức tiền hoặc khung giá quà cụ thể và cố gắng giữ đúng. Quan trọng là sự đồng đều và phù hợp khả năng của mình, chứ không phải chạy theo người khác. Làm được vậy, bạn sẽ bớt áp lực tâm lý lúc trao lì xì hay chọn quà, và tránh được tình trạng sau Tết nhìn lại mới giật mình vì tổng số tiền đã đội lên quá xa so với dự tính ban đầu.