Bộ Tài chính: Đánh thuế giao dịch vàng miếng không làm xáo trộn thị trường

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa qua đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội gửi đến sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.



Theo đó, cử tri TP.HCM kiến nghị xem xét quy định thu thuế đối với giao dịch vàng miếng trong dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân. Cử tri cho rằng việc thu thuế này gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, làm gia tăng chi phí giao dịch, tác động đến tâm lý sở hữu vàng và có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường vàng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời như sau: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định thu thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Việc đề xuất đánh thuế đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các cơ quan, Bộ, ngành và người dân; đồng thời đã được các cơ quan của Quốc hội, đa số Đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ các trường hợp cá nhân mua bán vàng với mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán tích trữ của người dân.

Để đảm bảo khả thi khi thực hiện, Chính phủ sẽ quyết định thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân dựa trên lộ trình quản lý thị trường vàng, khi các điều kiện quản lý đáp ứng được yêu cầu của công tác thu thuế.

Do đó, Bộ Tài chính khẳng định các quy định này không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, không làm xáo trộn thị trường. Đây là bước đi cần thiết để hạn chế đầu cơ và góp phần ổn định thị trường vàng.

Trước đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025.

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 sửa đổi đã bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số...

Với thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng được bổ sung vào diện chịu thuế, mức thuế suất là 0,1% trên giá mua bán từng lần.

Cũng theo quy định của luật mới, một số khoản thu nhập sẽ được miễn thuế. Trong đó, luật quy định miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; miễn thuế 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược.