Giá vàng hôm nay 8-2: Đồng loạt dự báo tăng

Sáng chủ nhật 8-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào, 179,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 7,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 175,8 triệu đồng/lượng mua vào và 178,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 7,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau một tuần biến động dữ dội. Tuần qua, có thời điểm giá vàng giảm sốc về chỉ còn 166 triệu đồng, mất tới 25 triệu đồng mỗi lượng so với mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập ngày 29-1.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng quốc tế đóng cửa ở mức 4.968 USD/ounce, tăng gần 80 USD/ounce so với tuần trước.

Thị trường vàng thế giới tuần qua tiếp tục biến động dữ dội sau cú đảo chiều lịch sử, khi biến động hàng trăm USD/ounce chỉ trong một phiên.

Giá vàng được dự báo tăng tiếp

Khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có tới 67% cho rằng giá vàng sẽ tăng, chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và 22% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân cũng lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 329 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 64% nhà đầu tư nói giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 19% cho rằng giá vàng giảm và 17% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng đợt bán tháo mạnh trên thị trường trong tuần qua chỉ đơn thuần là phản ứng sau cú tăng "bùng nổ" vào cuối tháng 1-2026. Giá vàng trong ngắn hạn tăng quá nóng nhưng vẫn rất triển vọng trong dài hạn nếu nhà đầu tư không dùng đòn bẩy.

"Không có gì mang tính "sụp đổ". Giá hiện quay về mức của giữa tháng 1 nhưng vẫn đang ở trong một chu kỳ tăng giá dài hạn của toàn bộ nhóm kim loại quý, và chu kỳ này còn ít nhất 7-8 năm nữa. Các động lực then chốt đã đưa giá vàng liên tục lập hàng chục đỉnh lịch sử vẫn còn nguyên vẹn" - ông Jesse Colombo nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 156,6 triệu đồng/lượng.