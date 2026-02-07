Nhà này mỗi tháng dư 1 chỉ vàng, đoạn tin nhắn khiến nhiều người “nhăn mặt”

Tầm này, có lẽ thứ khiến nhiều cặp vợ chồng “đau đầu” nhất chính là câu hỏi: “Tết tiêu bao nhiêu?”. Lương thưởng, thu nhập có hạn mà Tết thì quá nhiều khoản phải chi, thế nên suy tính kỹ cũng là điều dễ hiểu, không có gì đáng trách.

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng vậy, chỉ khác ở chỗ vấn đề không gói gọn trong việc tiêu Tết, mà là tiêu sao để tháng Tết vẫn có tiền mua vàng như các tháng khác.

Cô vợ tiết lộ: “Nhà em, chồng thu nhập 50 triệu, vợ thu nhập 15 triệu. Mỗi tháng tiết kiệm 1 chỉ vàng, Tết này chồng em bảo chi 10 triệu thôi, tiêu thì dễ chứ tiết kiệm mới khó”.

Đoạn tin nhắn giữa 2 vợ chồng do cô đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình: Đúng là không phải ai cũng đủ lý trí để ưu tiên tiết kiệm, mua vàng hơn là chi tiêu, đặc biệt là vào dịp Tết. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cả năm có 1 cái Tết, cố tằn tiện quá cũng không hay.

“10 triệu này là riêng tiền sắm Tết thôi hay cả biếu nội - ngoại, lì xì hả mom? Riêng tiền sắm Tết thì mình nghĩ là ổn, chứ tổng cộng tất cả thì hơi ít đấy. Dù sao thu nhập 65 triệu/tháng cũng không phải thấp, mua vàng thì cũng tốt nhưng cả năm có 1 cái Tết thôi, mình cứ thoải mái chút trong khả năng cũng không sao” - Một người khuyên.

“Nếu nhà cửa ổn định rồi, không có nợ nần hay áp lực tài chính gì thì Tết mình cứ chi rực rỡ cho vui mom ạ. 12 tháng mua vàng, tháng này mua ít hơn chút hoặc không mua cũng được. Chứ 10 triệu tổng chi cả Tết với người có gia đình rồi, phải biếu nội ngoại nữa thì ít quá” - Một người đồng tình.

“Chồng bạn này đúng kiểu tư duy của người cần kiệm, tích góp ấy. Tiêu tiền thì bao giờ cũng dễ hơn thật, nhưng Tết mà, xông xênh 1 chút cũng không sao. Tháng này không mua vàng thì tháng sau, vàng thì lúc nào mua chẳng được, Tết thì cả năm mới có 1 lần” - Một người khác bày tỏ.

Tiêu Tết thế nào để “vừa đủ”: Không thừa không thiếu, không ít không nhiều?

1. Lập ngân sách tiêu Tết theo nhóm chi tiêu

Sai lầm phổ biến nhất là chỉ có một con số chung kiểu “Tết năm nay tiêu khoảng 15 triệu” rồi sau đó thích gì mua nấy. Kết quả là tiền dồn hết vào quà cáp, ăn uống, mua sắm cho bản thân, đến lúc cần lì xì hay phát sinh đi lại thì bắt đầu thiếu trước hụt sau.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Muốn tiêu vừa đủ, bạn nên chia ngân sách Tết thành từng nhóm rõ ràng như: quà biếu - lì xì - ăn uống Tết - mua sắm cá nhân - chi phí đi lại/về quê. Khi đã chia riêng từng phần, bạn sẽ tự biết phần nào đang chiếm tỷ lệ hơi nhiều và từ đó biết hướng điều chỉnh sao cho hợp lý.

2. Ưu tiên “ý nghĩa và phù hợp” thay vì “đắt và nhiều”

Tết dễ rơi vào bẫy tâm lý: quà phải to, phải xịn, mâm cỗ phải đầy, đồ mặc phải mới từ đầu tới chân thì mới gọi là có Tết. Nhưng thực tế, người nhận quà thường nhớ đến sự tinh tế và phù hợp hơn là giá tiền. Một hộp bánh ngon đúng khẩu vị, một giỏ quà gọn gàng, lịch sự vẫn ghi điểm hơn một giỏ to đùng nhưng toàn thứ ít dùng.

Tương tự, mua sắm cho bản thân cũng vậy: thay vì sắm 5-7 bộ đồ vì đang giảm giá, hãy chọn 1-2 món thật sự mặc được lâu. Khi bạn chuyển tư duy từ “càng nhiều càng vui” sang “đủ và dùng được”, tự nhiên tổng chi tiêu sẽ giảm xuống, mà Tết vẫn đảm bảo đủ vui, đủ ý nghĩa.

3. Chừa một khoản “sau Tết”

Không ít người tiêu hết sạch tiền trong dịp Tết rồi qua tháng Giêng bắt đầu sống trong cảm giác hơi hoảng: tiền nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt vẫn phải chi nhưng ví thì mỏng dính.

Tiêu Tết vừa đủ không chỉ là nhìn vào mấy ngày Tết, mà phải nghĩ tới những ngày sau Tết khi lương chưa về. Trước khi quyết định mức chi Tết, hãy tự hỏi: Sau khi tiêu xong, mình còn lại bao nhiêu để sống thoải mái đến kỳ lương tiếp theo? Nếu câu trả lời là “không đáng bao nhiêu” thì nghĩa là ngân sách Tết đang vượt quá vùng an toàn tài chính.

Chừa lại một khoản an toàn giúp bạn ăn Tết xong vẫn thấy nhẹ người, không phải lao vào làm việc trong tâm trạng áp lực vì lỡ tay tiêu quá đà.