Cuối ngày 6-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng

Cuối ngày 6-2, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào, 176,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 1,9 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng trở lại khi được công ty SJC công bố mua vào 173 triệu đồng/lượng, 176 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại gần 2 triệu đồng so với buổi sáng.

Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra vàng nhẫn trơn cao nhất lên tới 176,5 triệu đồng – bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước liên tục biến động những ngày qua, tăng giảm hàng triệu đồng. Chỉ trong khoảng hai tuần, biên độ giao dịch của giá vàng lên tới 20 triệu đồng. So với mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập vào ngày 29-1, giá vàng trong nước hiện tại đang thấp hơn khoảng 14,8 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước biến động liên tục những ngày qua

Do giá vàng biến động mạnh nên không ít người đã "đu đỉnh". Hai ngày trước, chị Ngọc Diệp (ngụ TPHCM) xếp hàng ở một cửa hàng tại TPHCM để mua tổng cộng 6 chỉ vàng nhẫn trơn với giá 180,2 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, giá vàng nhẫn chỉ còn 176,5 triệu đồng, khiến khoản đầu tư của chị vừa mua xong đã bị lỗ.

Rất nhiều người khác cũng xếp hàng mua vàng, thậm chí là "mua vàng trên giấy" – đặt vàng nhẫn, thanh toán ngay và nhận vàng trong 60-70 ngày ở vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh trở lại vào cuối ngày. Tới 19 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.889 USD/ounce, tăng trở lại gần 70 USD mỗi ounce so với đầu phiên sáng.

Kim loại quý trên sàn quốc tế cũng dao động rất mạnh, tăng giảm hàng trăm USD mỗi ounce trong những phiên vừa qua. Tới cuối ngày hôm nay, giá vàng tăng mạnh bất chấp chỉ số đồng USD (DXY Index) trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục phục hồi lên 97,8 điểm – duy trì mốc cao trong 1 tuần qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 154 triệu đồng/lượng.