Xổ số miền Nam ngày 6-2: Lộ diện nhiều người trúng độc đắc dịp giáp Tết

Chiều 6-2, liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, trên trang Facebook của mình, hàng loạt đại lý vé số đã liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc vào những ngày giáp Tết.

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Tùng Hiếu

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 5-2, giải độc đắc (dãy số 278360) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 5 vé An Giang là đại lý vé số Tùng Hiếu ở Gò Công, tỉnh Đồng Tháp. 9 vé An Giang trúng độc đắc còn lại đang được nhiều đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số An Giang được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Nghi ở Củ Chi, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 650658) của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Đến chiều 6-2, thêm một chủ nhân may mắn trúng độc đắc 2 vé Bình Thuận đã đến đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Thêm một khách hàng ở Vĩnh Long trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Nói về danh tính và cách thức khách hàng nhận thưởng, anh Huỳnh Phong Phú – chủ đại lý vé số Phú Vinh – cho biết khách hàng may mắn là nam, nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt.

Trước đó, một khách hàng trúng độc đắc 3 vé Bình Thuận cũng đã đến đại lý vé số Minh Tuấn ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 6 tỉ đồng.