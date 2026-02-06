Nhà đầu tư lưu ý: Miễn thuế TNCN 100% khi nắm giữ loại tài sản này từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, cơ cấu thuế đối với công cụ chứng chỉ quỹ (CCQ) mở sẽ có sự điều chỉnh đáng kể theo quy định tại Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) mới.

Thay đổi trọng tâm nằm ở việc miễn 100% thuế chuyển nhượng đối với thu nhập từ bán CCQ nếu thời gian nắm giữ đạt từ 02 năm trở lên, thay vì áp dụng mức 0,1% trên giá trị bán như hiện hành. Bên cạnh đó, thuế suất đối với các khoản cổ tức nhà đầu tư nhận được từ quỹ cũng sẽ giảm 50%, từ mức 5% xuống còn 2,5%.

Chính sách này thiết lập một cơ chế ưu đãi chi phí chuyên biệt cho hình thức ủy thác đầu tư. Trong khi các giao dịch cổ phiếu trực tiếp vẫn chịu mức thuế 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng, việc miễn thuế cho CCQ nắm giữ dài hạn sẽ trực tiếp tối ưu hóa tỷ suất sinh lời thực tế.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tại Đề án 3168/QĐ-BTC của Bộ Tài chính trong việc chuyên nghiệp hóa thị trường, khuyến khích nhà đầu tư cá nhân dịch chuyển sang các kênh đầu tư chính thống thay vì tự vận hành danh mục với nhiều rủi ro.

Về mặt vận hành, việc giảm thuế cổ tức xuống còn 2,5% được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các quỹ mở thực hiện chi trả lợi tức thường xuyên hơn, tạo dòng tiền định kỳ cho nhà đầu tư. Sự thay đổi này cũng đóng vai trò điều tiết, giúp phân loại rõ ròng vốn giá trị và dòng vốn đầu cơ ngắn hạn.

Khi chi phí thuế cho việc nắm giữ dài hạn được triệt tiêu, áp lực rút vốn của nhà đầu tư cá nhân sẽ giảm bớt, góp phần ổn định thanh khoản và hạn chế các biến động cực đoan do tâm lý đám đông gây ra trên thị trường chứng khoán.

Việc định hướng dòng vốn qua kênh quỹ là mô hình phổ biến tại các thị trường tài chính phát triển. Dữ liệu từ Hiệp hội các công ty đầu tư (ICI) cho thấy đến năm 2024, khoảng 54% hộ gia đình Mỹ đầu tư thông qua các quỹ tương hỗ.

Tại Việt Nam, khung pháp lý mới không chỉ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư qua các quy định giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà còn tạo động lực kinh tế trực tiếp, hỗ trợ mục tiêu tích lũy tài sản bền vững trong dài hạn.