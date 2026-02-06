Người gửi tiết kiệm tại VIB chú ý!

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa phát đi thông báo về phương thức xử lý đối với các Sổ tiền gửi VNĐ mở tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của ngân hàng có ngày đến hạn rơi vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2026.

Theo đó, các Sổ tiền gửi đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 16/02/2026 đến hết ngày 22/02/2026 sẽ được xử lý theo hai trường hợp, tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Thứ nhất, đối với khách hàng có nhu cầu tất toán sổ tiền gửi, VIB đề nghị khách hàng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của ngân hàng vào ngày 23/02/2026 – ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết – để thực hiện tất toán. Khách hàng vẫn được hưởng lãi suất có kỳ hạn theo số ngày thực tế gửi, tính đến ngày 23/02/2026. Khi đến giao dịch, khách hàng cần hoàn tất mẫu Đề nghị thay đổi thông tin tiền gửi có kỳ hạn theo quy định của ngân hàng.

Thứ hai, đối với khách hàng không có nhu cầu tất toán, các Sổ tiền gửi đến hạn trong thời gian trên sẽ được gia hạn tự động theo đúng kỳ hạn và điều khoản đã quy định trên Sổ tiền gửi.

VIB cho biết việc áp dụng phương thức xử lý này nhằm đảm bảo quyền lợi về lãi suất cho khách hàng, đồng thời giúp hoạt động giao dịch được thông suốt trong bối cảnh ngân hàng nghỉ Tết theo lịch chung. Ngân hàng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng trong thời gian tới.