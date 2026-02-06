'Bán làm gì khi đã lỗ 90%' - Tiếng than xé lòng của 1 nhà đầu tư Bitcoin, thừa nhận chơi crypto không khác gì đánh bạc

Sau cái kết đáng thất vọng của năm 2025, ngành crypto ì ạch ngay từ đầu năm mới. Bitcoin hiện giao dịch ở mức dưới 64.000 USD, giảm gần 50% so với mức đỉnh đạt được vào tháng 10 năm ngoái. Giá của hai đồng tiền lớn khác là Ether và Solana cũng đã giảm sâu hơn 30% chỉ trong tuần qua.

“Mọi thứ ngoài kia đang rối tung lên”, Gennaro Salemme, 32 tuổi, một nhân viên bán xe tại Chicago, nói. “Cảm giác lúc này là: phải sống sót đã”.

Salemme vẫn giữ khoảng 40% danh mục 200.000 USD của mình trong các khoản đầu tư crypto, bao gồm ether, XRP và các quỹ ETF Bitcoin. Anh mua Bitcoin lần đầu cách đây 9 năm, khi giá còn 3.000 USD, và nói rằng bản thân vẫn “100% tin tưởng” vào triển vọng dài hạn. Tuy nhiên, việc tiếp tục nắm giữ trở nên vô cùng đau đớn khi những người xung quanh lần lượt rời bỏ ‘con tàu’.

“Ai cũng muốn rút lui khi mọi thứ xấu đi,” Salemme nói. “Rất nhiều quyết định bị chi phối bởi cảm xúc.”

Sau khi tăng mạnh đầu năm 2025, các tài sản số đã nhường lại phần lớn ánh hào quang cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực hút vốn của nhà đầu tư. Thị trường lao động suy yếu và căng thẳng địa chính trị leo thang buộc nhà đầu tư crypto xem xét lại các khoản đặt cược rủi ro.

Khả năng chịu đựng rủi ro của Phố Wall đang bị thử thách. Theo dữ liệu của Morningstar Direct, nhà đầu tư đã rút ròng 227 triệu USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tính đến ngày 28/1. Bầu không khí ảm đạm đối lập hoàn toàn với đầu năm ngoái, khi nhà đầu tư hân hoan trước viễn cảnh một kỷ nguyên vàng mới cho tài sản số sau những tuyên bố hậu thuẫn từ Tổng thống Trump.

“Gần như là năm 2021 quay trở lại,” Lewis Carr, 19 tuổi, sinh viên đại học ở Texas, người từng bán máy chơi game trên Facebook Marketplace để lấy tiền đầu tư crypto, nói. “Cảm giác khi ấy gần như chơi là thắng”.

Carr hiện giữ khoảng 25% danh mục 6.000 USD của mình trong crypto và vẫn đều đặn đầu tư 50 USD mỗi tuần vào Bitcoin, Ether và XRP. Tuy nhiên, đà giảm đã làm nguội bớt sự lạc quan của anh.

“Crypto lúc này đúng là một canh bạc,” Carr nói. “Tôi nghĩ ai cũng nhận ra điều đó.”

Will Warden, 44 tuổi, một môi giới bất động sản thương mại, từng có kỳ vọng cao tương tự. Sau nhiều năm đứng ngoài quan sát, ông tham gia thị trường sau khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1 năm ngoái.

“Tôi nghĩ đến cuối mùa xuân hay mùa hè 2025, mình sẽ có lợi nhuận rất lớn,” ông nói. “Nhưng điều đó đã không xảy ra.”

Warden quyết định chịu đựng giai đoạn suy giảm, nhưng cha và em trai ông đã bán sạch crypto. “Rất nhiều người đang kiệt sức, bực bội hoặc tức giận,” ông nói.

“Nhiều người đã bỏ cuộc, họ mất hy vọng”, Maryah Kulaylat, 26 tuổi, quản lý khách hàng tại một công ty quản lý tài sản crypto, cho biết. Kulaylat vẫn giữ vị thế qua đợt suy giảm, viện dẫn bài học rút ra từ việc mua meme coin và token game trong những ngày đầu sự nghiệp đầu tư. “Bán làm gì khi bạn đã lỗ 90% rồi”, cô buồn rầu nói.

Đợt suy giảm này đặc biệt gây thất vọng cho ngành, bởi nó diễn ra đúng thời điểm Nhà Trắng tỏ ra cởi mở với crypto và cam kết thúc đẩy ngành tại Mỹ. Việc giá sụt mạnh cho thấy Bitcoin vẫn rất dễ tổn thương trước các xu hướng kinh tế vĩ mô, tương tự áp lực đang đè nặng lên ngành công nghệ nói chung và dẫn tới làn sóng bán tháo trên diện rộng trong những ngày gần đây.﻿

Hệ quả của đợt suy thoái đã bắt đầu hiện rõ. Mới đây, sàn Gemini - một công ty crypto niêm yết công khai - thông báo sẽ sa thải 25% nhân sự, đồng thời chấm dứt hoạt động tại Anh, Liên minh châu Âu và Australia.

“Điều này bắt đầu giống với đợt thu hẹp quy mô mà chúng ta đã thấy vào năm 2022,” Corey Frayer, cựu quan chức Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phụ trách mảng crypto, nhận định.

Chính phủ liên bang khó có khả năng giải cứu ngành. Trong phiên điều trần trước Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính phủ không có thẩm quyền yêu cầu các ngân hàng mua Bitcoin nhằm ngăn giá giảm.﻿

Trên mạng xã hội, nhiều chuyên gia crypto cũng bày tỏ tâm trạng bi quan, than thở về làn sóng tan chảy mới nhất của ngành. Evgeny Gaevoy, nhà sáng lập công ty giao dịch crypto có ảnh hưởng Wintermute, viết rằng ông lo ngại chủ nghĩa lý tưởng ban đầu của ngành đã cạn kiệt trong cuộc chạy đua tìm kiếm lợi nhuận.﻿

Theo: WSJ, The NY Times