Quên Bitcoin đi: Nếu bỏ 10.000 USD mua cổ phiếu Nvidia đợt IPO, giờ bạn có thể mua 1 chiếc máy bay riêng của Jeff Bezos, 1 chiếc Bugatti Tourbillon 1.800 HP mà vẫn dư 55 triệu USD trong tài khoản

Thật khó tin khi khoản đầu tư 10.000 đô la, được đầu tư một cách ngẫu nhiên vào đợt IPO của Nvidia năm 1999, ngày nay có thể mua được chiếc máy bay riêng mà Jeff Bezos sở hữu, đỗ một chiếc siêu xe Bugatti Tourbillon bên cạnh, và vẫn để lại 55 triệu đô la trong ngân hàng.

Quy mô của sự chuyển đổi đó gần như không thể tin được, nhưng nó bắt nguồn từ một trong những câu chuyện tạo ra tài sản vĩ đại nhất trong lịch sử doanh nghiệp hiện đại.

Câu chuyện đó được xây dựng âm thầm từ những giấc mơ về card đồ họa và trò chơi điện tử cho đến trái tim đang đập của trí tuệ nhân tạo. Nvidia hiện cung cấp cánh cổng dẫn đến học máy, xe tự lái và các mô hình tạo sinh, viết lại những gì phần mềm có thể làm.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 7.077 lần kể từ khi niêm yết.

Vào ngày 22/1/1999, Nvidia niêm yết ở mức 12 đô la một cổ phiếu. Khoản đầu tư 10.000 đô la đã mua được 833 cổ phiếu, một con số tưởng chừng như không đáng kể so với những tên tuổi công nghệ lớn hơn thời bấy giờ.

Sau đó, công ty liên tục chia tách cổ phiếu khi giá trị chip của họ tăng lên. Một cổ phiếu ban đầu từ trước ngày 27/6/2000 giờ đã trở thành 430 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu ban đầu sẽ tương đương với 399.840 cổ phiếu vào năm 2025. Nhân con số đó với mức giá hiện tại khoảng 177 đô la một cổ phiếu, khoản đầu tư sẽ đạt khoảng 70,8 triệu đô la. Đó là hệ số nhân 7.077 lần, và lợi nhuận hàng năm gần 39% trong gần ba thập kỷ, chưa bao gồm cổ tức.

Nvidia không vươn lên nhờ tiếp thị hào nhoáng hay sự cường điệu của người tiêu dùng đại chúng. Công ty bắt đầu vào năm 1993 với một sứ mệnh gần như khiêm tốn là làm cho trò chơi mượt mà hơn. Năm 1999, công ty đã đặt ra thuật ngữ GPU với GeForce 256, một con chip đã định nghĩa lại đồ họa thời gian thực. Khoảnh khắc then chốt đến vào năm 2006 khi Nvidia giới thiệu CUDA, phần mềm cho phép các chip chơi game này thực hiện các phép tính đa năng. Nhìn lại, CUDA đã trở thành tia lửa châm ngòi cho cuộc cách mạng AI.

Khi các mô hình ngôn ngữ lớn và AI tổng hợp bùng nổ, Nvidia đã nắm giữ chìa khóa cho cơ sở hạ tầng phần cứng duy nhất có khả năng đào tạo chúng trên quy mô toàn cầu. Doanh thu tăng vọt từ khoảng 27 tỷ đô la vào năm 2022 lên hơn 60 tỷ đô la vào năm 2024 và hơn 100 tỷ đô la vào năm 2025.

Giá trị của công ty đã vượt qua 4 nghìn tỷ đô la, vượt qua GDP của hầu hết các quốc gia. Các nhà phân tích ước tính Nvidia nắm giữ hơn 90% nguồn cung GPU cho trung tâm dữ liệu cho khối lượng công việc AI, gần như độc quyền về silicon vận hành trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Ngay cả những chuyên gia tại Phố Wall cũng phải kinh ngạc. Jamie Dimon gọi Nvidia là một công ty không thể tin được. Chuyên gia phân tích Toshiya Hari của Goldman Sachs tuyên bố rằng nó sẽ vẫn là tiêu chuẩn vàng trong tương lai gần. Cả thế giới dường như cũng đồng tình.

Giờ hãy tưởng tượng việc chi tiêu lợi nhuận của bạn. Jeff Bezos sử dụng Pilatus PC 24, một máy bay phản lực hạng nhẹ trị giá 11 triệu đô la do Thụy Sĩ chế tạo, được gọi là máy bay phản lực siêu linh hoạt. Nó có thể cất cánh từ đường băng ngắn hoặc thậm chí là đường băng không trải nhựa, những nơi mà các máy bay thương mại lớn hơn không bao giờ dám. Sự linh hoạt này khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của các ông chủ, những người coi trọng sự tự do hơn chiều dài đường băng.

Bên trong, cabin có tám ghế có thể xoay, ngả và nằm phẳng hoàn toàn, cho phép hành khách duỗi chân và ngủ ngay cả trong những chuyến bay đêm. Ánh sáng dịu nhẹ, khả năng cách nhiệt êm ái và lớp hoàn thiện bóng bẩy tạo nên một không gian sang trọng đáng ngạc nhiên.

Khoang hành lý phía sau rộng rãi có thể chứa xe đạp, ván trượt tuyết, thiết bị chụp ảnh hoặc những thùng hàng cồng, và cửa khoang hành lý đặc trưng có thể mở đủ rộng để chứa những thiết bị mà máy bay phản lực hạng nhẹ thông thường không thể để vừa.

Buồng lái yên tĩnh và trực quan với hệ thống điện tử hàng không Honeywell được thiết kế để giảm thiểu khối lượng công việc, giúp một chủ sở hữu được đào tạo về mặt lý thuyết có thể tự mình điều khiển. Đây là một chiếc máy bay phản lực kết hợp giữa khả năng vận hành và sự thoải mái, và bạn có thể mua đứt nó với một phần nhỏ tài sản Nvidia của mình.

Và sau đó, bạn có thể bay thẳng đến Molsheim, cái nôi của Bugatti, và đặt hàng siêu xe Tourbillon. Với mức giá khoảng 5 triệu đô la, Tourbillon là đỉnh cao của kỹ thuật hybrid. Nó kế thừa mẫu Chiron với hệ thống truyền động hybrid V16 mới được phát triển, với khả năng vận hành cơ khí tinh xảo mà ít xe hơi hiện đại nào có được. Cabin là một tác phẩm điêu khắc với mặt số lấy cảm hứng từ đồng hồ, cụm đồng hồ tinh thể, và các vật liệu được gia công và lắp ráp theo phong cách đồng hồ cao cấp hơn là sản xuất hàng loạt trên ô tô.

Mọi bề mặt đều mang lại cảm giác như được tạo hình bằng tay, từ khung gầm carbon cong cho đến vô lăng phức tạp. Ngoại thất kết hợp giữa sức mạnh khí động học với sự đối xứng uyển chuyển.

Ngay cả khi không hoạt động, chiếc xe vẫn toát lên vẻ sang trọng. Trên đường, nó mang đến sức mạnh với một sức mạnh điện ảnh mà ít siêu xe nào trong lịch sử sánh kịp, một sự kết hợp giữa truyền thống, công nghệ và tốc độ thuần túy. Bạn có thể sở hữu một chiếc mà không chút do dự, và nó gần như không làm ảnh hưởng đến khối tài sản khổng lồ mà 10.000 đô la ban đầu của bạn đã tích lũy được.

Đặt chiếc Pilatus trong nhà chứa máy bay riêng của bạn, đỗ chiếc Bugatti bên dưới như một món đồ trang trí xa xỉ, và tài khoản của bạn vẫn sẽ giữ nguyên hơn 55 triệu đô la. Đó là loại tài sản mà chỉ những khoản lãi kép hiếm hoi nhất mới có thể tạo ra.