3 thói quen của người giàu ai cũng làm được, nhất là trong năm 2026 muốn bớt khổ vì tiền

Nhiều người nghĩ giàu hay nghèo là do số phận, do may mắn, do sinh ra ở đâu. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy người giàu hiếm khi "giàu nhầm", bởi phía sau túi tiền rủng rỉnh của họ là những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhìn thì bình thường nhưng lâu dần lại tạo ra khoảng cách. Bước sang năm 2026, khi chi phí cuộc sống tăng lên, áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng, việc kỳ vọng "trúng quả" hay chờ cơ hội lớn đôi khi chỉ khiến chúng ta thêm mỏi mệt.

Một cách nhẹ nhàng hơn là bắt đầu học từ chính những thói quen của người giàu: Quản lý tiền thông minh hơn, biết dùng tiền để đẻ ra tiền và không ngừng nâng giá trị bản thân. Đó không phải là chuyện xa vời, mà là những việc rất đời thường, ai cũng có thể làm được nếu thật sự muốn thay đổi.

Thói quen 1: Người giàu luôn biết tiền của mình đi đâu về đâu

Điểm chung dễ nhận thấy nhất ở người giàu không phải là họ kiếm được bao nhiêu, mà là họ luôn biết rõ dòng tiền của mình đang chảy như thế nào. Họ nắm được mỗi tháng thu vào bao nhiêu, chi ra bao nhiêu, khoản nào là bắt buộc, khoản nào là không cần thiết, khoản nào là đầu tư cho tương lai. Nghe thì có vẻ "to tát", nhưng thực ra bắt đầu rất đơn giản: Ngồi lại và ghi chép.

Năm 2026, nếu bạn vẫn chi tiêu theo kiểu "có bao nhiêu xài bấy nhiêu", đến cuối tháng nhìn tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn rồi tự hỏi "tiền đi đâu hết rồi" thì đã đến lúc tập thói quen đầu tiên của người giàu: Quản lý chi tiêu. Có thể dùng sổ tay, file Excel, app trên điện thoại, bất cứ cách nào thuận tiện nhất, miễn là bạn thật sự nhìn lại từng khoản. Khi viết xuống, bạn sẽ giật mình nhận ra mình đang tốn bao nhiêu cho những món "tiện tay" như đồ ăn ship lúc buồn, vài đơn hàng giảm giá cho vui, những ly cà phê mua để "thưởng cho bản thân" nhưng ngày nào cũng thưởng.

Người giàu không phải không ăn ngon, không cafe, không mua sắm, nhưng họ biết "đặt trần" cho từng khoản. Ví dụ mỗi tháng chỉ cho phép bản thân chi một số tiền cố định cho ăn chơi, còn lại ưu tiên tiền nhà, tiền học, tiền tiết kiệm và các mục tiêu dài hạn. Đó là lý do dù thu nhập không phải lúc nào cũng khổng lồ, họ vẫn kiểm soát được cuộc sống và ít rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Thói quen 2: Người giàu dùng tiền để tạo ra tiền, không chỉ để mua cảm xúc

Khác biệt thứ hai giữa người giàu và phần đông chúng ta nằm ở cách dùng tiền. Phần lớn mọi người dùng tiền để mua cảm xúc tức thời: Vui thì đặt đồ, buồn thì mua sắm, mệt thì đi ăn sang, chán nản thì mua cái gì đó "cho đời đỡ nhạt". Còn người giàu, tất nhiên họ cũng biết tận hưởng, nhưng một phần thu nhập luôn được đưa vào các kênh có khả năng sinh lời. Đó có thể là gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm phù hợp, mua vàng dài hạn, đầu tư một quỹ nhỏ, hoặc đơn giản hơn là học thêm một kỹ năng giúp tăng thu nhập sau này.

Bước sang năm 2026, khi mọi thứ biến động nhanh, thói quen "dùng tiền tạo ra tiền" càng quan trọng. Bạn không cần phải hiểu chứng khoán, bất động sản hay các kênh phức tạp mới dám đầu tư. Chỉ cần đặt ra một quy tắc rõ ràng cho mình, ví dụ: mỗi tháng nhất định trích 10–20 phần trăm thu nhập cho các mục tiêu tương lai, và xem đó là khoản không được động vào.

Lúc đầu có thể hơi khó, nhưng vài tháng sau nhìn tài khoản tích lũy lên từng chút, bạn sẽ thấy cảm giác an toàn dễ chịu hơn rất nhiều so với vài món đồ mua vội lúc tâm trạng lên xuống. Người giàu hiểu rằng mỗi đồng tiền đều là "nhân" gieo xuống, hoặc gieo vào đất màu mỡ là tương lai, hoặc gieo vào những thú vui chớp nhoáng rồi biến mất. Họ không keo kiệt, nhưng luôn ưu tiên gieo xuống những nơi có khả năng nảy mầm. Đó là lý do theo thời gian, tài sản của họ dày lên còn nợ nần thì mỏng đi.

Thói quen 3: Người giàu đầu tư mạnh nhất vào chính mình

Thói quen thứ ba tưởng như không liên quan tới tiền, nhưng thật ra lại quyết định đường dài: Người giàu rất chăm học và rất chịu khó nâng cấp bản thân. Họ đọc sách, tham gia khóa học, học nghề mới, rèn luyện sức khỏe, xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Họ hiểu rằng nếu bản thân không thay đổi, thu nhập rất khó tăng. Năm 2026, thay vì chỉ nghĩ "làm sao để có nhiều tiền hơn", có lẽ câu hỏi nên chuyển thành "làm sao để bản thân mình trở nên có giá hơn". Đó có thể là học thêm một kỹ năng phục vụ công việc, như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp.

Làm mẹ bỉm có thể học thêm chụp ảnh, làm content, bán hàng online; nhân viên văn phòng có thể học thêm kỹ năng thuyết trình, quản lý dự án. Khi bạn giỏi hơn, tự tin hơn, bạn dễ đòi được mức lương xứng đáng, dễ kiếm thêm việc tay trái và ít bị thay thế. Người giàu cũng rất coi trọng sức khỏe.

Họ biết rằng ốm đau là khoản chi "không ai muốn nhưng dễ xảy ra nhất", nên đầu tư cho ăn uống lành mạnh, ngủ đủ, vận động thường xuyên. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng một cơ thể khỏe sẽ cho bạn nhiều năng lượng hơn để làm việc, sáng tạo, kiếm tiền. Trong khi đó, nếu lúc nào cũng mệt mỏi, ốm vặt, chi phí thuốc men, viện phí sẽ âm thầm "ăn" hết những gì bạn kiếm được.

Ba thói quen trên nghe rất bình thường, thậm chí có người đọc xong sẽ thấy "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Nhưng sự thật là rất nhiều người chỉ biết chứ không làm. Người giàu hơn chúng ta ở điểm: Họ kiên trì biến những điều ai cũng biết thành thói quen thật sự trong đời sống hàng ngày. Năm 2026, nếu bạn đã mệt vì cảnh mãi loay hoay với tiền bạc, có thể đừng vội tìm tới những lời hứa "làm giàu cấp tốc".

Hãy thử ngồi xuống, ghi lại chi tiêu, dành ra một phần thu nhập nhỏ để tích lũy và học thêm, ưu tiên chăm sóc cơ thể và đầu óc của chính mình. Không ai có thể đảm bảo chỉ sau một năm bạn sẽ giàu lên rõ rệt, nhưng chắc chắn bạn sẽ bớt lo hơn, tự tin hơn, và đứng vững hơn trước những biến động bất ngờ. Đôi khi, sự giàu lên bắt đầu không phải từ một khoản tiền lớn, mà từ một quyết định nhỏ: Quyết định sống có kế hoạch, có kỷ luật và tử tế với tương lai của mình.