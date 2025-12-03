Techcombank vừa khuyến cáo 3 việc khách hàng cần chú ý ngày mai

Chiều tối ngày hôm nay (3/12/2025), Ngân hàng Techombank phát thông báo về lịch nâng cấp dịch vụ thẻ tới toàn bộ khách hàng. Cụ thể: Lịch nâng cấp dịch vụ thẻ của đối tác VISA và MasterCard dự kiến diễn ra từ 20h00 đến 21h00 ngày 04/12/2025.

Các dịch vụ cần nâng cấp bao gồm: Thẻ thanh toán, thẻ tín dụng Techcombank VISA, MasterCard.

Techcombank thông báo tới khách hàng (Ảnh chụp màn hình)

Techcombank nhấn mạnh: Trong thời gian nâng cấp, giao dịch thanh toán trực tuyến có yêu cầu xác thực OTP có thể tạm thời không thực hiện được; các dịch vụ thẻ khác thực hiện bình thường như: Khóa thẻ khẩn cấp, giao dịch thẻ tại ATM/CDM, các điểm chấp nhận quẹt thẻ trực tiếp, qua Apple Pay, Samsung Pay.

Đồng thời, Techcombank cũng khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác nhằm bảo vệ thông tin và tài sản cá nhân:

- Không cung cấp số thẻ, mã CVV, ngày hết hạn thẻ… cho bất kỳ ai, kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng.

- Không truy cập vào đường link lạ, đặc biệt từ tin nhắn, email hoặc cuộc gọi không xác minh được nguồn gốc.

- Không đưa thẻ cho bất kỳ ai, luôn giữ thẻ trong tầm mắt khi thanh toán tại cửa hàng, quán ăn, siêu thị…

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Techcombank theo các kênh dành cho khách hàng cá nhân, và khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể:

Khách hàng cá nhân:

- Hotline 24/7: 1800.588.822 (trong nước) hoặc +84.24.3944.6699 (quốc tế)

- Email: Call_center@techcombank.com.vn

Khách hàng doanh nghiệp:

- Hotline 24/7: 1800.6556 (trong nước) hoặc +84.24.7303.6556 (quốc tế)

- Email: Hotrodoanhnghiep@techcombank.com.vn hoặc wb.support@techcombank.com.vn (DN lớn)