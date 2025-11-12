Techcombank khuyến cáo: Khách hàng không chuyển tiền vào các tài khoản doanh nghiệp sau

Theo ngân hàng, hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo diễn ra ngày càng nhiều, một trong số đó là hình thức sử dụng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp tạo vỏ bọc như các tổ chức uy tín để lợi dụng sự chủ quan của nạn nhân. Các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với các bước phổ biến như sau:

Bước 1 - Lập doanh nghiệp ảo: Đối tượng thường đặt tên doanh nghiệp, tên miền website gần giống với các tập đoàn, công ty lớn để dễ dàng gây nhầm lẫn.

Bước 2: - Tạo vỏ bọc tiếp cận nạn nhân: Mở và sử dụng tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng, tạo và tạo vỏ bọc đáng tin cậy để dễ dàng tiếp cận nạn nhân.

Bước 3 - Thực hiện hành vi lừa đảo: Yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp để thanh toán hóa đơn, phí dịch vụ (điện, nước, nhà ở, du lịch,...) hoặc mời gọi đầu tư vào các dự án "ma" với siêu lợi nhuận. Sau khi nhận được tiền sẽ chặn liên hệ hoặc đóng tài khoản để tránh bị truy vết.

Để nâng cao cảnh giác và bảo vệ thông tin, tránh bẫy lừa đảo trên, Techcombank khuyến nghị khách hàng:

- Luôn cảnh giác cao độ với mọi yêu cầu chuyển tiền hoặc thanh toán hóa đơn qua qua điện thoại, email, hay mạng xã hội.

- Kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi giao dịch (như: Mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh, số điện thoại...), xác minh thông tin qua kênh chính thức, được công bố trên các trang uy tín.

- Trình báo ngay khi phát hiện nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân đến: Cơ quan công an địa phương hoặc gửi phản ánh qua Cổng thông tin tố giác tội phạm mạng của Bộ Công an (https://bocongan.gov.vn/).

Đồng thời, khách hàng không nên chuyển tiền nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào từ tài khoản doanh nghiệp, đặc biệt là từ các nguồn không rõ ràng, không chính thống.

Bên cạnh đó, khách hàng lưu ý không chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh đối tượng lợi dụng hoàn cảnh để tiếp cận lừa đảo; không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.