Lộ diện ngân hàng đầu tiên chốt thưởng tháng 13

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - ABB) vừa thông báo chính sách thưởng tháng 13 dành cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong hệ thống, với cơ chế phân bổ dựa trên kết quả kinh doanh của từng đơn vị và mức độ hoàn thành KPI năm 2025.

Theo đó, phần thưởng tháng 13 sẽ được chi trả cho toàn bộ nhân viên đang làm việc tại ngân hàng, ngoại trừ một số nhóm nhân sự.

Chính sách thưởng được công bố ngay sau khi ngân hàng này cập nhật tình hình kinh doanh 11 tháng. Theo thông tin mới nhất từ ABBANK, tính đến ngày 30/11/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng này đạt mức 3.400 tỷ đồng, hoàn thành gấp gần 2 lần kế hoạch cả năm. Huy động từ khách hàng của ABBANK cũng đạt khoảng 155 ngàn tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm đảm bảo nguồn đầu vào cho tăng trưởng tín dụng vào cuối năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 127 ngàn tỷ, tương đương gần 100% kế hoạch cả năm.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của ABBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 646 tỷ đồng trong quý, đưa lũy kế 9 tháng đạt khoảng 2.319 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần cùng kỳ.

Tính đến hết 30/9/2025, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng đạt 5.274 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh về khoảng 33%. Bên cạnh đó chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5%, tiệm cận với các ngân hàng thương mại nhóm đầu hiện nay.