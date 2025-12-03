2 kiểu đồng nghiệp cần tránh xa nếu muốn thăng tiến

Trong môi trường công sở, tài năng và nỗ lực cá nhân chỉ là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại, quan trọng không kém, chính là bạn làm việc cùng ai. Sự nghiệp của một người không phát triển trong môi trường chân không, nó chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những mối quan hệ xung quanh. Nếu muốn bước đi xa hơn, thăng tiến nhanh hơn, bạn cần biết chủ động loại bỏ những “nguồn năng lượng xấu”, những kiểu đồng nghiệp sẽ kéo bạn chậm lại hoặc thậm chí đẩy bạn lùi về phía sau.

Dưới đây là 2 kiểu đồng nghiệp như vậy.

1 - Đồng nghiệp “nói hay nhưng làm chẳng bao nhiêu”

Bất kỳ văn phòng nào cũng tồn tại một nhóm người có vẻ ngoài bận rộn đến mức chẳng ai dám làm phiền: đến sớm, về trễ, luôn miệng kể mình đang “ngập đầu” trong công việc. Nhưng khi quan sát kỹ, bạn sẽ phát hiện phần lớn thời gian họ chìm đắm trong điện thoại, các game giải trí hoặc những video vô thưởng vô phạt.

Trong các cuộc họp, họ là người hùng ngôn từ, trình bày trơn tru và đầy khí thế. Thế nhưng khi bắt tay thực hiện, họ lại biến mất, tìm đủ mọi lý do để né tránh hoặc đẩy việc sang cho người khác. Những người kiểu này không thiếu sự tự tin, nhưng lại thiếu nghiêm trọng năng lực thực thi. Họ thích thể hiện mình trước mặt cấp trên nhưng lại phó mặc phần việc nặng nề cho đồng nghiệp. Và nếu bạn chẳng may rơi đúng vào nhóm làm việc chung với họ, rắc rối sẽ đến sớm hơn bạn nghĩ.

Ảnh minh họa

Trên Xiaohongshu, một cô gái trẻ 23 tuổi mới đi làm cũng trải lòng về tình cảnh tương tự. Trong dự án đầu tiên, cô được phân công làm việc cùng một đồng nghiệp tên Trương, người luôn nói với cấp trên rằng cả nhóm đang “rất nỗ lực”, “rất quyết tâm”. Nhưng đến khi triển khai, chị Trương mỗi ngày một lý do: hôm nay không khỏe, mai phải đi đón con, bữa kia có việc gia đình. Công việc vì thế dồn hết lên vai “tấm chiếu mới”.

Cô cố gắng làm nhanh, làm đủ để kịp tiến độ, nhưng khi yêu cầu chị Trương chia sẻ bớt công việc thì nhận lại câu than thở: “Em làm gì vội thế?”. Kết quả, phần việc của chị Trương luôn bị trễ, và khi tổng kết dự án, hiệu suất kém lại được quy cho cả nhóm. Cô gái dù là người làm việc chăm chỉ nhất vẫn bị đánh giá thấp và bị cho nghỉ ngay sau giai đoạn thử việc.Đó chính là bi kịch khi hợp tác với một người “chỉ nói chứ chẳng làm”: thành quả của bạn không được nhìn nhận, trách nhiệm lại đổ lên đầu bạn, còn họ thì an toàn bước tiếp, đôi khi còn nhận được lời khen vì… “sự cố gắng”.

Tại nơi làm việc, sự hợp tác vốn dĩ phải dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Nhưng kiểu người nói nhiều làm ít chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Họ không hỗ trợ bạn, không chia sẻ trách nhiệm với bạn, thậm chí gây thiệt hại trực tiếp đến uy tín của bạn.

Vì vậy, nếu muốn thăng tiến, hãy giữ khoảng cách với những người thích khoe khoang nhưng thiếu ý chí thực thi. Tránh được họ, bạn sẽ tiết kiệm được hàng tấn năng lượng và hạn chế nguy cơ bị “kéo tụt” bởi những sai lầm không phải của mình.

2 - Đồng nghiệp luôn tiêu cực

Nhà tâm lý học Gary Smale từng đưa ra khái niệm “ô nhiễm cảm xúc”: Khi bạn tiếp xúc quá lâu với một người có tâm trạng tiêu cực, cảm xúc của bạn dù vốn ổn định, cũng sẽ bị kéo xuống theo. Trong môi trường công sở, điều này xảy ra thường xuyên hơn bạn tưởng.

Có những đồng nghiệp luôn tìm cách phàn nàn về mọi thứ: Dự án quá nặng, deadlines quá dày, sếp quá khó tính, lương quá thấp,... Họ hiếm khi nhìn lại bản thân mà chỉ thích đổ lỗi cho môi trường. Họ kéo người khác vào vòng xoáy tiêu cực của mình, khiến cả nhóm dần mất động lực và niềm tin vào công việc.

Ảnh minh họa

Một ví dụ rõ ràng được kể lại bởi cố vấn khởi nghiệp Darius Foroux. Một người bạn anh là giám đốc điều hành tại một công ty lớn, từng dẫn dắt đội ngũ đạt mức tăng trưởng ấn tượng suốt nhiều năm liền. Nhưng chỉ trong năm thứ 6, doanh số bắt đầu lao dốc. Nguyên nhân không phải từ sản phẩm hay thị trường mà xuất phát từ chính người quản lý bán hàng mới.

Người này có kinh nghiệm dày dạn nhưng lại quen với cách làm việc ở công ty cũ và luôn xem thường hệ thống hiện tại. Anh ta liên tục phàn nàn, gieo rắc tâm lý không hài lòng trong đội ngũ. Nhân viên dần mất đi sự nhiệt huyết, tinh thần làm việc giảm mạnh, và kết quả kinh doanh tuột dốc theo. Dù vị giám đốc đã kịp sa thải người quản lý tiêu cực, nhưng tinh thần của đội ngũ bán hàng không bao giờ trở lại như trước.

Một cá nhân xấu có thể làm thối rữa cả tập thể. Một đồng nghiệp tiêu cực luôn âm thầm rút cạn động lực, làm suy yếu khả năng phán đoán và khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, nghi ngờ bản thân, thậm chí mất phương hướng.Nếu muốn phát triển bền vững, hãy giữ khoảng cách với những người thích phàn nàn, hay oán trách và luôn kéo mọi câu chuyện về chiều hướng bi quan. Chỉ khi tránh được những “điểm rò năng lượng” như vậy, bạn mới có không gian để duy trì tinh thần tích cực, tập trung vào mục tiêu và tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc trong sự nghiệp.

(Nguồn: Toutiao)