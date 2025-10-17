Vàng lên gần 160 triệu đồng/lượng, người đàn ông lỗ kép vì bán vàng để mua cổ phiếu FPT, VCB: 'Vàng thì tăng gấp đôi, còn tài khoản chứng khoán của tôi giảm 20%'

Dưới đây là chia sẻ của anh Tùng, 30 tuổi (Ninh Bình)

Chuyện bắt đầu từ cuối năm ngoái, khi giá vàng còn loanh quanh mức 80 triệu đồng/lượng. Tôi đọc được bài viết của nột chuyên gia chứng khoán rằng thị trường chứng khoán đang có nhiều tiềm năng, rằng cổ phiếu công nghệ và ngân hàng là cơ hội vàng để làm giàu. FPT được khen ngợi là ngôi sao sáng với tiềm năng tăng trưởng mạnh, còn VCB thì luôn được xem là "ông lớn" hàng đầu ngành ngân hàng. Trong khi đó, vàng sau giai đoạn tăng nóng năm 2024 bị nhiều người nhận định là đã đạt đỉnh và sẽ sớm điều chỉnh. Tôi nghĩ, mình còn trẻ, vợ chồng còn cả tương lai phía trước, sao không thử mạo hiểm một lần để đổi đời?

Sau khi bàn bạc với vợ, tôi thuyết phục cô ấy rằng bán 2 cây vàng cưới của gia đình để mua cổ phiếu. "Nếu mình giữ vàng, nó chỉ nằm đó. Đầu tư vào chứng khoán, biết đâu vài năm nữa mình có cả tỷ đồng. Nhất là khi mình chỉ đầu tư vào cổ phiếu cơ bản, có năng lực kinh doanh tốt" – tôi hào hứng nói. Vợ tôi, dù hơi do dự, cuối cùng cũng gật đầu. Thế là 2 cây vàng cưới – kỷ vật thiêng liêng của ngày trọng đại – được mang đi bán. Số tiền thu được, tôi chia ra để mua cổ phiếu FPT và VCB, lòng đầy hy vọng về những ngày tài khoản chứng khoán sẽ "xanh mướt".

Nhưng đời không như mơ. Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng chóng mặt, gần gấp đôi, lên tới gần 160 triệu đồng/lượng. Nếu giữ hai cây vàng, giờ đây chúng đã trị giá hơn 320 triệu đồng – một con số đủ để vợ chồng tôi trả nợ tiền xây nhà hoặc đầu tư một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Còn cổ phiếu thì sao? FPT giảm hơn 30%, mỗi lần mở ứng dụng chứng khoán là một lần tim tôi thắt lại. VCB may mắn hơn, chỉ giảm 1 - 2% so với giá vốn. Tổng cộng, số tiền trong tài khoản của tôi giờ chỉ còn chưa tới 80% so với vốn ban đầu.

Mỗi đêm, tôi nằm trằn trọc, không chỉ tiếc tiền, mà còn thấy có lỗi với gia đình, với chính niềm tin mà vợ đã đặt vào tôi. "Nếu mình không bán vàng, giờ đã có một khoản tiền kha khá", tôi tự nhủ, rồi lại tự trách mình vì đã quá vội vàng.

Dẫu biết, đầu tư tất nhiên có rủi ro và tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tuy nhiên, đây sẽ là bài học để tôi thận trọng hơn trong các quyết định tài chính.

Giờ đây, tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu về đầu tư, học cách phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỳ vọng giá cổ phiếu FPT và VCB sẽ tăng trở lại. Tôi không từ bỏ chứng khoán, nhưng chắc chắn sẽ thận trọng hơn. Vợ tôi, dù không một lời trách móc, vẫn nhẹ nhàng nhắc: "Lần sau, mình giữ lại một ít vàng nhé, để làm kỷ niệm." Câu nói ấy khiến tôi vừa ấm lòng, vừa thêm day dứt.