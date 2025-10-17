Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, liều lĩnh tiếp tục được BHXH TP HCM cảnh báo đến người dân

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo BHXH TP HCM, sau vụ việc giả mạo xảy ra tại địa bàn BHXH cơ sở Hòa Hưng, thời gian gần đây, tại nhiều khu vực khác như BHXH cơ sở Xóm Chiếu, Thới An, Bình Thạnh… lại tiếp tục xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo tương tự. Đáng lo ngại, các chiêu trò này ngày càng tinh vi, liều lĩnh và có tổ chức hơn.

Nếu trước đây, các đối tượng chỉ giả danh chuyên viên BHXH, thì nay chúng đã ngang nhiên mạo danh cả Giám đốc, Phó Giám đốc nhằm tạo “vỏ bọc uy tín”, dễ dàng khiến người dân sập bẫy.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, chúng còn làm giả giấy tờ, con dấu, chữ ký để hợp thức hóa các văn bản, đánh trúng tâm lý tin tưởng của người dân.

Một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là gửi “Giấy mời” có dấu đỏ và chữ ký giả mạo, với nội dung trích dẫn các văn bản pháp lý tưởng chừng rất thuyết phục như: “Căn cứ Quyết định số 188/2025/NĐ-CP khoản 6 Điều 6 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước… Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ gia đình cư trú tại các xã nghèo…”

Đặc biệt, trong “Giấy mời” này, người dân được yêu cầu mang theo thẻ BHYT, CCCD gắn chip và mã hồ sơ do Bộ Y tế cung cấp, đến “làm việc” tại cơ quan BHXH cơ sở theo thời gian cố định, thậm chí còn ghi rõ “không cử người đi thay”. Chính những chi tiết tưởng thật ấy đã khiến không ít người mất cảnh giác, tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Trước tình trạng trên, BHXH TP HCM khẳng định cơ quan không ban hành và cũng không gửi bất kỳ loại “Giấy mời” nào có nội dung tương tự, đồng thời không liên hệ với người dân qua mạng xã hội, email hoặc các hình thức không chính thống.

BHXH TP HCM nhấn mạnh, khi cần tìm hiểu thông tin hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, người dân nên trực tiếp đến cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc truy cập các kênh thông tin chính thức của BHXH TP HCM để được hỗ trợ chính xác và kịp thời.

Cơ quan này cũng khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã hồ sơ, số tài khoản hay hình ảnh giấy tờ tùy thân cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không rõ danh tính.

Để đảm bảo an toàn, người tham gia nên chủ động kiểm tra và tra cứu thông tin qua website chính thức của ngành tại địa chỉ: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.