Cập nhật giá vàng chiều 17/10: Giá vàng nhẫn chạm mốc 159 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng nhẫn tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 155,5 - 156 triệu đồng/lượng; PNJ 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng; Công ty SJC 150 - 152,2 triệu đồng/lượng; DOJI 151,4 - 152,9 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng miếng, giá dao động quanh ngưỡng 151,5 – 153 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 – 153 triệu đồng/lượng; PNJ, SJC và DOJI cùng niêm yết trong khoảng 151,5 – 153 triệu đồng/lượng.

Đến trưa ngày 17/10, các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giá vàng theo chiều hướng tăng mạnh. Hiện giá vàng miếng được niêm yết quanh mức 150,7 - 152,2 triệu đồng/lượng.

Về vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu nâng giá lên 155 - 158 triệu đồng/lượng, PNJ niêm yết ở mức 149 - 150,9 triệu đồng/lượng, Công ty SJC ở 149,3 - 151,5 triệu đồng/lượng, DOJI ở 150,6 – 152,1 triệu đồng/lượng, và Bảo Tín Mạnh Hải ở 154 154,3 triệu đồng/lượng.

So với đầu giờ sáng, giá vàng trong nước tăng trung bình 3 – 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay chưa ghi nhận sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 150,5 - 150,8 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC cũng niêm yết giá vàng nhẫn tại mốc 145,9 - 148,1 triệu đồng/lượng, còn DOJI và PNJ lần lượt ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại các thương hiệu này hiện dao động trong khoảng 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đạt 4.366 USD/ounce, tăng 166 USD USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.200 USD/ounce).

Ngay cả khi giá vàng đang dao động quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce, các yếu tố cung - cầu vẫn cho thấy dư địa tăng giá còn lớn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần hiểu rõ lý do vì sao mình nắm giữ vàng, theo bà Marcella Chow, chiến lược gia thị trường tại JP Morgan Asset Management.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Năm, khi được hỏi liệu có còn đáng mua vàng ở mức trên 4.200 USD/ounce hay không, bà Chow trả lời dứt khoát: “Có.”

Bà cho biết các yếu tố cơ bản vẫn đang ủng hộ mạnh mẽ cho phía cầu, trong đó chu kỳ cắt giảm lãi suất tiếp tục diễn ra, đồng USD yếu hơn trong trung - dài hạn, và nhu cầu tăng từ các ngân hàng trung ương cùng người tiêu dùng tại các thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Ở phía cung, bà Chow nhận định nguồn cung vàng vẫn hạn chế do ràng buộc trong khai thác, và sẽ không thể tăng nhanh như cung tiền hay nợ công. Theo bà, sự mất cân đối giữa cung và cầu này là cơ sở cho triển vọng giá vàng tiếp tục đi lên.

Dù vậy, bà cũng cảnh báo nhà đầu tư cần lường trước những rủi ro cố hữu của kim loại quý: Vàng không tạo ra thu nhập thực và có mức biến động cao hơn nhiều so với tài sản thu nhập cố định. Ngoài ra, mối tương quan nghịch giữa vàng và cổ phiếu “không phải lúc nào cũng rõ ràng”.

“Việc thêm vàng vào danh mục đầu tư là hợp lý, chủ yếu với mục tiêu đa dạng hóa và cân bằng rủi ro, nhưng không nên xem vàng như một công cụ bảo vệ tuyệt đối trước biến động thị trường,” bà Chow nói.

Ngày 14/10, Jamie Dimon, CEO JP Morgan, cũng nhận định việc chấp nhận “chi phí cơ hội” để nắm giữ vàng hiện nay là hợp lý, khi kim loại quý này có thể tăng gấp đôi giá trị trong bối cảnh hiện tại.

Dù không phải người ưa vàng, ông Dimon thừa nhận “có lý do nhất định” để sở hữu vàng sau đợt tăng mạnh vừa qua: “Tôi không phải người mua vàng, vì giữ nó tốn khoảng 4% chi phí mỗi năm,” ông nói tại Hội nghị Fortune’s Most Powerful Women ở Washington. “Nhưng trong bối cảnh này, vàng hoàn toàn có thể lên 5.000 hay thậm chí 10.000 USD/ounce.”

“Đây là một trong số ít lần trong đời tôi thấy việc nắm giữ một phần vàng trong danh mục là hợp lý,” ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng “hầu như mọi loại tài sản hiện đều bị định giá cao.”

Trước đó, hồi tháng 5, Grace Peters, Giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu của JP Morgan, cũng dự báo dù chứng khoán châu Âu và Mỹ có thể tăng tốt trong năm 2025, vàng vẫn sẽ vượt trội hơn.

“Khi tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp đều tích cực, Fed giảm lãi suất nhẹ, chúng tôi hướng tới chiến lược đa dạng hóa theo khu vực địa lý, vẫn nghiêng về rủi ro, nhưng có chủ đích,” bà Peters nói

Theo bà, JP Morgan vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng: “Chúng tôi vẫn thích vàng, bởi bên cạnh yếu tố đa dạng hóa theo khu vực và tiền tệ, vàng đang phản ánh những thay đổi mang tính cấu trúc trên thị trường, và xu hướng này sẽ tiếp tục.”

JP Morgan đặt mục tiêu giá vàng 3.500 USD/ounce hồi đầu năm, và ngưỡng này đã bị phá vỡ vào cuối tháng 4. “Nhìn 12 tháng tới, mức giá trên 4.000 USD là hợp lý, với động lực chính đến từ mua vào của các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi. Họ vẫn còn dư địa lớn để tăng dự trữ vàng, bên cạnh dòng vốn mua ETF bán lẻ,” bà Peters cho biết.

Bà cũng bổ sung rằng với triển vọng GDP toàn cầu tích cực, nhu cầu vàng từ ngành trang sức và công nghệ sẽ duy trì ổn định và có thể tăng trong năm tới.