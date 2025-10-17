Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về giá vàng tăng nóng từng ngày

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 vừa có văn bản gửi Thanh tra TP HCM, Công an TP HCM, Thuế TP HCM và các đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng.

Không loại trừ đầu cơ, thao túng giá vàng

Văn bản nêu rõ, từ cuối tháng 8-2025 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng miếng trong nước liên tục tăng qua từng ngày, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó. Đến ngày 17-10, giá vàng thế giới ở mức 4.359 USD/ounce, tăng 27,8% so với thời điểm cuối tháng 8.

Giá bán vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lên tới 153 triệu đồng/lượng, tăng 18,3% so với thời điểm cuối tháng 8. Chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới theo quy đổi ở mức khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng cao liên tục thời gian qua xuất phát từ giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh; tâm lý kỳ vọng giá vàng tăng tiếp trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế đã khiến người dẫn đổ xô vào mua vàng.

"Không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường" – công văn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 nêu rõ.

Giá vàng miếng SJC tăng liên tiếp trong thời gian qua

Giá tự do tăng đột biến

Trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước đang biến động tăng mạnh liên tục, để thị trường vàng trên địa bàn diễn biến tích cực và không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế và công tác triển khai thực hiện các quy định mới, cơ quan này đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, với các nhiệm vụ về phối hợp thanh tra, kiểm tra; phối hợp trao đổi thông tin và công tác truyền thông;

"Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường. Đặc biệt trong những lúc thị trường biến động và tiềm ẩn rủi ro gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi" – công văn của Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 nêu rõ.

Tính đến lúc 16 giờ 30 chiều nay 17-10, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh 150 triệu đồng/lượng mua vào, 152,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Đáng nói, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC đang “nhảy múa” khi một số cửa hàng nhỏ đẩy giá lên tới 172 triệu đồng/lượng mua vào, 177 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.335 USD/ounce, tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ đẩy giá vàng 24K lên mức rất cao, bỏ xa mức giá tại các công ty lớn được cấp phép kinh doanh vàng miếng.



