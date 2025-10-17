Quen chủ tập đoàn lớn qua Zalo, người phụ nữ đến ngân hàng chuyển khoản gấp 300 triệu để đầu tư, nhưng nhân viên nhất quyết không thực hiện giao dịch

Người bị hại là bà N.T.N (SN 1967) thường trú tại phường Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng. Khi đến ngân hàng, bà N yêu cầu chuyển số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản một doanh nghiệp lạ, nhưng không cung cấp rõ thông tin người nhận và thúc giục thực hiện giao dịch ngay. Phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã khéo léo kéo dài thời gian xử lý và báo cho Công an phường Phan Thiết phối hợp làm rõ.

Qua xác minh, bà N cho biết trước đó có quen biết một người đàn ông qua ứng dụng Zalo, người này tự xưng là "chủ tập đoàn lớn" và giới thiệu cơ hội đầu tư lợi nhuận cao. Tin lời, bà đã mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển tiền đầu tư theo hướng dẫn của đối tượng.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lực lượng Công an đã phối hợp với ngân hàng vận động, giải thích và phân tích cho bà N hiểu rõ hành vi của đối tượng. Sau hơn hai giờ kiên trì thuyết phục, bà N đã nhận thức được sự việc, đồng ý dừng giao dịch và khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng, mạng xã hội để phòng ngừa kẻ gian tiếp tục tiếp cận.

Trước tình huống trên, Công an phường Phan Thiết và Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Thuận đã nhanh chóng liên hệ người thân của bà N để thông báo, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân, góp phần ngăn chặn thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Qua sự việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của người không quen biết trên mạng xã hội; khi phát hiện nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Công an phường Phan Thiết - Công an tỉnh Lâm Đồng